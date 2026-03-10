ETV Bharat / state

WATCH: कानपुर का गंगा मेला बड़ा अलबेला; घोड़े-ऊट से लेकर ट्रैक्टर की सवारी....होरियारों ने जमकर गदर काटी

रंगों का यह विशाल ठेला रज्जन बाबू पार्क से शुरू होकर सूत बाजार, जनरलगंज, मेस्टन रोड, चौक और सर्राफा बाजार और व्यापारिक केंद्रों से गुजर रहा है. कोतवाली और बिरहाना रोड होते हुए यह जुलूस वापस हटिया पहुंचकर समाप्त होगा.

दरअसल, मंगलवार की सुबह रज्जन बाबू पार्क में जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया. क्रांतिकारियों की याद में बने शिलालेख पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया. इस दौरान विधायक अमिताभ बाजपेई और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को बधाई दी.

कानपुर: पूरे शहर रंगों के समंदर में डूबा हुआ है. गंगा मेला के जुलूस में करीब 7 ऊंटों, 6 घोड़ों और 10 ट्रैक्टरों के विशाल काफिले के साथ हुरियारों की टोली शहर की सड़कों पर निकल पड़ी हैं. रंगों से लदे इन वाहनों पर सवार लोग गुलाल उड़ाते और ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं. लगभग सात किलोमीटर के इस लंबे सफर में एक लाख से भी अधिक लोगों शामिल हुए हैं.

कानपुर में गंगा मेला पर उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

कानपुर की इस विशेष होली की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी गंगा-जमुनी तहजीब है, जो पिछले 85 वर्षों से अटूट है. जैसे ही रंगों का कारवां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरता है, वहां के स्थानीय निवासियों ने हुरियारों का स्वागत करते है.रंगों के गुबार के बीच दोनों समुदायों का यह मिलन न केवल नफरत को खत्म करता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल पेश करता है.



साल 1942 में होली के दिन क्रांतिकारियों ने हटिया के रज्जन बाबू पार्क में तिरंगा फहराया था. उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था और तिरंगा फहराना एक बड़ा अपराध माना जाता था. जैसे ही ब्रिटिश पुलिस को इसकी खबर मिली, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया और झंडे को उतारने की कोशिश की. इस दौरान क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ.



अंग्रेजों ने झंडा फहराने के आरोप में गुलाब चंद्र सेठ समेत करीब 45 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके विरोध में पूरे कानपुर की जनता सड़कों पर उतर आई. लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया. उस साल कानपुर के लोगों ने होली का त्योहार नहीं मनाया और रंग नहीं खेला. शहर के सभी बाजार और व्यापारिक संस्थान पूरी तरह बंद रहे. यह विरोध इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों के लिए शहर की व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया.

कानपुर में जुलूस (ETV Bharat)

जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए ब्रिटिश प्रशासन को आखिरकार घुटने टेकने पड़े. होली के ठीक पांच दिन बाद अनुराधा नक्षत्र के दिन सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया. जब ये क्रांतिकारी जेल से बाहर आए, तो पूरा कानपुर खुशी से झूम उठा. हजारों की संख्या में लोग जेल के बाहर जमा हो गए और वहीं से एक विशाल जुलूस निकाला गया. लोगों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया और जेल से छूटे वीरों का स्वागत किया.



जेल से रिहा होने के बाद सभी क्रांतिकारी और आम जनता का यह विशाल जुलूस हटिया से शुरू होकर सरसैया घाट पहुंचा. वहां सभी ने मां गंगा में सामूहिक स्नान किया और स्वतंत्रता का संकल्प लिया, तभी से यह परंपरा बन गई कि कानपुर में होली के पांच दिन बाद गंगा मेला मनाया जाता है. आज भी हटिया के रज्जन बाबू पार्क से ऊंटों और घोड़ों के साथ रंगों का एक भव्य जुलूस निकलता है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ सरसैया घाट पर समाप्त होता है.









