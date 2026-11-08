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दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए फूलों और नई धान की बाली की बढ़ी मांग, बाजारों में उमड़ी भीड़

दीपावली को लेकर खरीदारी करते लोग ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली के मौके पर राजधानी रांची के बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर सुबह से ही चहल-पहल रही. खासकर नई धान की बाली, गेंदा फूल, केला का थंब और कमल फूल की मांग अधिक रही. माता लक्ष्मी की पूजा में इन सामग्रियों का विशेष महत्व होने के कारण अपर बाजार, कचहरी समेत शहर के विभिन्न बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिली. लोग पूजा की तैयारी के लिए सुबह से ही बाजार पहुंचने लगे थे. फूलों और अन्य पूजन सामग्रियों की दुकानों पर दिनभर खरीदारी होती रही.

दीपावली में नई धान की बाली चढ़ाने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नई फसल की बाली माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है. इसे सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक भी माना जाता है. यही वजह है कि धान की नई बाली खरीदने के लिए लोगों में खास उत्साह दिखा. बाजार में छोटी गड्डी 10 से 25 रुपये तक में उपलब्ध रही. कई लोग पूजा के लिए धान की बाली के साथ कमल फूल भी खरीदते नजर आए. मान्यता है कि कमल का फूल माता लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में इसका विशेष स्थान है.