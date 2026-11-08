दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए फूलों और नई धान की बाली की बढ़ी मांग, बाजारों में उमड़ी भीड़
दीपावली की पूजा के लिए रांची के बाजार में पूजा सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 8, 2026 at 11:24 AM IST
रांची: दीपावली के मौके पर राजधानी रांची के बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर सुबह से ही चहल-पहल रही. खासकर नई धान की बाली, गेंदा फूल, केला का थंब और कमल फूल की मांग अधिक रही. माता लक्ष्मी की पूजा में इन सामग्रियों का विशेष महत्व होने के कारण अपर बाजार, कचहरी समेत शहर के विभिन्न बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिली. लोग पूजा की तैयारी के लिए सुबह से ही बाजार पहुंचने लगे थे. फूलों और अन्य पूजन सामग्रियों की दुकानों पर दिनभर खरीदारी होती रही.
दीपावली में नई धान की बाली चढ़ाने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नई फसल की बाली माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है. इसे सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक भी माना जाता है. यही वजह है कि धान की नई बाली खरीदने के लिए लोगों में खास उत्साह दिखा. बाजार में छोटी गड्डी 10 से 25 रुपये तक में उपलब्ध रही. कई लोग पूजा के लिए धान की बाली के साथ कमल फूल भी खरीदते नजर आए. मान्यता है कि कमल का फूल माता लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में इसका विशेष स्थान है.
पूजा के लिए केला का थंब भी लोगों की खरीदारी सूची में शामिल रहा. बाजार में आकार के अनुसार इसकी कीमत तय थी. छोटा थंब 300 से 450 रुपये जोड़ा और बड़ा थंब 500 से 650 रुपये तक में बिका. वहीं, कमल फूल की कीमत 10 रुपये से शुरू होकर 50 रुपये प्रति पीस तक रही. खरीदार अपनी जरूरत और बजट के अनुसार फूलों की खरीदारी करते दिखे.
गेंदा फूल की भी बाजार में अच्छी मांग रही. पूजा और घरों को सजाने के लिए लोग पीले और लाल गेंदा फूल खरीदते नजर आए. मंडी में खुले गेंदा फूल की कीमत 80 से 170 रुपये प्रति किलो रही. वहीं, पीले गेंदा फूल की बड़ी लड़ी करीब 700 - 800 रुपये और लाल गेंदा फूल की लड़ी 600-650 रुपये तक में बिकी. सामान्य गेंदा माला 20 से 40 रुपये प्रति पीस की दर से उपलब्ध रही.
बाजार में केवल एक समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि अलग-अलग धर्मों के विक्रेता भी पूजा से जुड़ी इन सामग्रियों को बेचते नजर आए. कई विक्रेताओं ने बताया कि दीपावली के मौके पर नई धान की बाली और कमल फूल की मांग हर साल रहती है. लोग इन्हें शुभ मानते हैं और अपने परिचितों को भी खरीदारी के लिए बाजार आने की सलाह देते हैं.
दीपावली का यह बाजार केवल खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें परंपरा, आस्था और आपसी सामाजिक सौहार्द की झलक भी दिखाई दी. नई फसल की बाली से लेकर कमल और गेंदा फूल तक, हर सामग्री के पीछे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं ने बाजार की रौनक बढ़ाई.
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