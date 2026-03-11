ETV Bharat / state

जंग की लपटें रसोई तक, यूपी के कई जिलों में एलपीजी गैस के लिए लंबी कतारें, जिला प्रशासन अलर्ट पर

बदायूँ/आगरा/मेरठ/रायबरेली/सहारनपुर/बस्ती/फर्रूखाबाद: अमेरिका-ईरान युद्ध के 12 दिन हो चुके हैं, इरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अफरातफरी का माहौल है. कच्चे तेल की कीमतें 110 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई है. जिसका असर अब भारत के साथ ही यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है.

जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा (Video Credit; ETV Bharat)

डीजल और गैस की कमी: बदायूं में एलपीजी गैस के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है, आगरा जिला प्रशासन पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी को लेकर अलर्ट पर है. जबकि मेरठ में फ्यूल स्टेशन से लेकर गैस एजेंसी और गोदामों पर भारी भीड़ है. रायबरेली में गैस की सप्लाई पूरी है, लेकिन लोग सिलेंडर स्टॉक करने में जुटे हैं. सहारनपुर में गैस की किल्लत से गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ है. बस्ती में गैस का संकट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन इससे से इनकार कर रहा है. फर्रूखाबाद में गैस, पेट्रोल एवं डीजल के लिए हाहाकार मचा है, लोग एलपीजी सिलेंडर लेकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं.

लोग पैनिक ना हों: वहीं, एजेंसी मालिकों का कहना है कि गैस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लोग पैनिक ना हों, जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि एजेंसियों पर 2 काउंटर खोले गये हैं, जिसमे से एक पर गैस बुकिंग और पर्ची काटी जा रही है, तथा दूसरे काउंटर पर केवाईसी की जा रही है, ऑनलाइन बुकिंग कोई भी व्यक्ती 25 दिन बाद करवा सकता है, अधिकारियों का कहना है की फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि सर्वर पर अधिक लोड है, हर आदमी कई कई बार बुकिंग के लिए ट्राई कर रहा है.



ब्लैक सिलेंडर की किमत 1500 पार: होली का त्यौहार अभी गुजरा है, नवरात्र और ईद आने वाली है, हर किसी को गैस की जरूरत है, लेकिन अफवाहों के बीच पैनिक होकर लोग गैस एजेंसियों का चक्कर लगा रहे हैं, ब्लैक में सिलेंडर की किमत 1500 पार कर चुका है, जबकि जिला पूर्ति अधिकारी तथा गैस एजेंसी मालिकों का कहना है लोग पैनिक ना हो गैस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है.



गैस की सप्लाई पूरी है: सिंह गैस एजेंसी के मालिक राजेश कुमार सिंह का कहना है कि गैस की सप्लाई पूरी है, समस्या यह है कि लोगों की बुकिंग नहीं है, या केवाईसी नहीं है, जिस के पास यह दोनों चीजें नहीं हैं, उन्हें हम गैस नहीं दे पाएंगे. उन्होंने बताया कि युद्ध की खबर के बाद से हर आदमी पैनिक है. वह घर पर एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवा कर रखना चाह रहा है. इसी वजह से एजेंसियों पर भीड़ एक साथ बढ़ गई है.



डिलीवरी प्रोसेस में परिवर्तन: जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में गैस का पर्याप्त स्टॉक है. कंपनियों ने अपने डिलीवरी प्रोसेस में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इस लिए एजेंसियों पर भीड़ देखी जा रही है, हालांकि स्टॉक की कोई कमी नहीं है.



आइओसीएल के जिला नोडल अधिकारी मधु वृक्ष चौहान ने बताया कि एजेंसी पर भीड़ ज्यादा होने की वजह डिलीवरी प्रोसेस का चेंज होना लाजमी है, कस्टमर को ज्यादातर ऑनलाइन बुकिंग करनी है, जिसके लिए कई सारे तरीके बनाए गए हैं, अभी तक उपभोक्ता सिर्फ मिस्ड कॉल के माध्यम से गैस बुक कर करता था, लेकिन अब आईबीआरएस, व्हाट्सएप, इंडियन ऑयल ऐप, पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप से भी गैस बुक किया जा सकता है, उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वह मिस्ड कॉल की जगह अब एप से बुकिंग करें.



आगरा जिला प्रशासन अलर्ट पर: वहीं, आगरा जिला प्रशासन पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर अलर्ट मोड में है. ईधन के संकट से निपटने के लिए कोविड काल की तरह कमेटी बनाने पर गौर कर रही है. जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को एजेंसियों और व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं. अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि स्थितियां अभी सामान्य हैं, लेकिन कामर्शियल गैस की कमी की जानकारी मिली है. जल्द ही बैठक कर समाधान किया जाएगा.

