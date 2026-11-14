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कश्मीरी सेब, नागपुर के संतरों और आंध्र प्रदेश के नारियल से गुलजार झुमरी तिलैया की फल मंडी, बिहार-झारखंड से पहुंचते हैं खरीदार

बाजार में फलों की खरीदारी करते लोग ( Etv Bharat )

कोडरमा/हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झुमरी तिलैया का फल मंडी पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है. झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति फल मंडी हजारीबाग, गिरिडीह, नवादा समेत आसपास के कई जिलों की सबसे बड़ी फल मंडी है. यहां देश के विभिन्न हिस्सों से फलों की आवक लगातार जारी है.

मंडी में थोक कारोबारियों की भीड़ लगी रहती है. बिहार के नवादा, रजौली और गया जिले के सीमावर्ती इलाकों से खरीददार बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. आज और कल स्थानीय ग्राहकों की भी भारी भीड़ उमड़ने लगी है. झुमरी तिलैया फल मंडी के कारोबारियों ने पर्याप्त मात्रा में फल मंगवाकर रखे हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फलों की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन फल कारोबारियों को उम्मीद है कि आस्था के इस महापर्व पर छठव्रतियों की खरीदारी प्रभावित नहीं होगी.