कश्मीरी सेब, नागपुर के संतरों और आंध्र प्रदेश के नारियल से गुलजार झुमरी तिलैया की फल मंडी, बिहार-झारखंड से पहुंचते हैं खरीदार
कोडरमा के झुमरी तिलैया की फल मंडी छठ पूजा को लेकर सजकर तैयार है. फल खरीदने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.
Published : November 14, 2026 at 1:25 PM IST
कोडरमा/हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झुमरी तिलैया का फल मंडी पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है. झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति फल मंडी हजारीबाग, गिरिडीह, नवादा समेत आसपास के कई जिलों की सबसे बड़ी फल मंडी है. यहां देश के विभिन्न हिस्सों से फलों की आवक लगातार जारी है.
मंडी में थोक कारोबारियों की भीड़ लगी रहती है. बिहार के नवादा, रजौली और गया जिले के सीमावर्ती इलाकों से खरीददार बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. आज और कल स्थानीय ग्राहकों की भी भारी भीड़ उमड़ने लगी है. झुमरी तिलैया फल मंडी के कारोबारियों ने पर्याप्त मात्रा में फल मंगवाकर रखे हैं. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फलों की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन फल कारोबारियों को उम्मीद है कि आस्था के इस महापर्व पर छठव्रतियों की खरीदारी प्रभावित नहीं होगी.
मंडी में कश्मीर से सेब, नागपुर और पंजाब से संतरा, आंध्र प्रदेश से नारियल और केला तथा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अनानास मंगाया गया है. पानीफल स्थानीय पंपू तालाब और हजारीबाग से पहुंचा है. फल विक्रेता गिरधारी ने बताया कि मंडी में इस वर्ष 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की उम्मीद है.
बिहार के रजौली से आए फल व्यवसायी बिनोद कुमार गुप्ता और संतोष यादव ने कहा कि दूसरी मंडियों की तुलना में यहां फल सस्ते मिलते हैं और खरीदारी पर कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ता. व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद छठ की खरीदारी पर इसका विशेष असर नहीं पड़ रहा है. श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ पूजा के लिए फलों की खरीदारी कर रहे हैं.
झुमरी तिलैया फल मंडी में वर्तमान भाव
- सेब: 100-120 रुपये प्रति किलो
- संतरा: 80-100 रुपये प्रति किलो
- नारियल: 50-70 रुपये प्रति पीस
- केला: 500-700 रुपये प्रति कांदी
- अमरूद: 60-120 रुपये प्रति किलो
- शरीफा: 100-120 रुपये प्रति किलो
- अनानास: 45-65 रुपये प्रति पीस
- केतारी: 40 रुपये प्रति पीस
- महताब: 50 रुपये प्रति पीस
हजारीबाग का अनोखा छठ बाजार
वहीं हजारीबाग में छठ के अवसर पर एक अनोखा बाजार लगता है, जहां इस बार लगभग 70 लाख रुपये का फल बेचा जाएगा. यहां फल बेचने की प्रक्रिया और तरीका बेहद अलग है. समाज के लोगों से सहयोग राशि ली जाती है और फिर फल बेचकर वह पैसा वापस कर दिया जाता है. खासियत यह है कि फल लागत मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं. इस बाजार का एकमात्र उद्देश्य त्योहार के समय फलों की कीमतों को नियंत्रित रखना है, क्योंकि आमतौर पर छठ पर फल महंगे हो जाते हैं और इस बार महंगाई की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है.
यह बाजार आकर्षण का केंद्र बना रहता है. इसमें कोई व्यवसायी नहीं होता. समाज के युवा, शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार और समाजसेवी पूरे बाजार का संचालन करते हैं. संचालन बेहद श्रद्धा और भावना के साथ किया जाता है. बाजार लगाने के लिए श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा वितरण समिति एक महीने पहले से समाज के लोगों से पैसा एकत्रित करती है और बिक्री के बाद वह राशि वापस कर देती है.
इस बाजार में किसानों को विशेष रूप से जगह दी जाती है. वे अपना उत्पाद लाकर बेचते हैं और उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता. यहां तक कि रिफाइन घी भी लागत मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जाता है. हजारीबाग के लोग इस बाजार की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं.
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