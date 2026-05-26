ETV Bharat / state

ऋषिकेश आईएसबीटी में उमड़ रही चारधाम यात्रियों की भारी भीड़, महिला तीर्थयात्री हुई बेहोश

ऋषिकेश: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर चल रही है. जिसका अंदाजा यात्रियों की भीड़ से लगाया जा सकता है. ऋषिकेश आईएसबीटी में भी इन दिनों चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. जहां चारधाम यात्रा पंजीकरण काउंटर और रोडवेज टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लगने से व्यवस्था चरमरा गई है. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि यात्रियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. कई स्थानों पर धक्का-मुक्की की भी स्थिति बन रही है.

महिला तीर्थयात्री बेहोश होकर गिरी: मंगलवार यानी 26 मई को स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब पंजीकरण काउंटर के पास लाइन में लगी एक महिला तीर्थयात्री अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. महिला के बेहोश होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों ने तत्काल महिला को भीड़ से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिलाया.

क्यों बेहोश हुई महिला? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी, उमस और लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ी. फिलहाल, वो स्वस्थ बताई जा रही है. बता दें कि चारधाम यात्रा के चलते उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं. सुबह से ही आईएसबीटी परिसर में यात्रियों की भीड़ जमा हो रही है.