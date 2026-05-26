ऋषिकेश आईएसबीटी में उमड़ रही चारधाम यात्रियों की भारी भीड़, महिला तीर्थयात्री हुई बेहोश
ऋषिकेश में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन और बस टिकट काउंटर पर उमड़ रही जबरदस्त भीड़, महिला तीर्थयात्री बेहोश होकर गिरी, यात्रियों ने रखी ये मांग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 9:53 PM IST
ऋषिकेश: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर चल रही है. जिसका अंदाजा यात्रियों की भीड़ से लगाया जा सकता है. ऋषिकेश आईएसबीटी में भी इन दिनों चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. जहां चारधाम यात्रा पंजीकरण काउंटर और रोडवेज टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें लगने से व्यवस्था चरमरा गई है. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि यात्रियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. कई स्थानों पर धक्का-मुक्की की भी स्थिति बन रही है.
महिला तीर्थयात्री बेहोश होकर गिरी: मंगलवार यानी 26 मई को स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब पंजीकरण काउंटर के पास लाइन में लगी एक महिला तीर्थयात्री अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. महिला के बेहोश होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों ने तत्काल महिला को भीड़ से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिलाया.
क्यों बेहोश हुई महिला? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी, उमस और लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ी. फिलहाल, वो स्वस्थ बताई जा रही है. बता दें कि चारधाम यात्रा के चलते उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहे हैं. सुबह से ही आईएसबीटी परिसर में यात्रियों की भीड़ जमा हो रही है.
पंजीकरण कराने और बस टिकट के लिए हो रही यात्रियों की फजीहत: पंजीकरण कराने और बस टिकट लेने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि काउंटरों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से अव्यवस्था फैल रही है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है.
अतिरिक्त काउंटर बढ़ाने की मांग: यात्रियों का कहना है कि प्रशासन को अतिरिक्त काउंटर बढ़ाने चाहिए. ताकि, श्रद्धालुओं को राहत मिल सके. वहीं, स्थानीय लोगों ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
"आईएसबीटी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए महिला खड़ी थी. भीड़ की वजह से महिला का नंबर आने में काफी समय लग गया. जिसकी वजह से वो थक गई थी. किसी भी तरह की हाथापाई की वजह से महिला बेहोश नहीं हुई. हाथापाई की खबर भ्रामक है."- कैलाश चंद्र भट्ट, ऋषिकेश कोतवाल
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