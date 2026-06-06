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बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को उमड़ी भीड़, दर्शन करने आए एमपी के श्रद्धालु की मौत

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को आए एमपी के गुना के श्रद्धालु की मौत. ( ईटीवी भारत )

मथुरा: पुरुषोत्तम मास और वीकेंड हॉलीडे पर श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है. शनिवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई. मध्य प्रदेश के गुना से आए 55 वर्षीय श्रद्धालु भगत सिंह दर्शन करने के लिए परिवार के साथ जा रहे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शनिवार को बांके बिहारी मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं. मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को आए एमपी के श्रद्धालु की मौत. (ईटीवी भारत) श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ जनपद में ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा पुरुषोत्तम मास और वीकेंड हॉलीडे पर दूरदराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनपद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. गोवर्धन 21 किलोमीटर की परिक्रमा मानव श्रृंखला के रूप में देखी जा रही है. शुक्रवार की देर शाम से ही हरियाणा, राजस्थान दिल्ली आसपास के राज्यों से श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचे हैं. गोवर्धन के मंदिर दानघाटी मुखारविंद मानसी गंगा राधा कुंड ललिता कुंड और कुसुम सरोवर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही.