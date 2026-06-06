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बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को उमड़ी भीड़, दर्शन करने आए एमपी के श्रद्धालु की मौत

मध्यप्रदेश के गुना से आए 55 वर्षीय श्रद्धालु भगत सिंह दर्शन करने के लिए परिवार के साथ जा रहे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई.

BANKE BIHARI TEMPLE
मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को आए एमपी के गुना के श्रद्धालु की मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 5:26 PM IST

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मथुरा: पुरुषोत्तम मास और वीकेंड हॉलीडे पर श्रद्धालुओं की अटूट भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है. शनिवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई.

मध्य प्रदेश के गुना से आए 55 वर्षीय श्रद्धालु भगत सिंह दर्शन करने के लिए परिवार के साथ जा रहे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शनिवार को बांके बिहारी मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं.

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को आए एमपी के श्रद्धालु की मौत. (ईटीवी भारत)

श्रद्धालुओं की अटूट भीड़

जनपद में ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा पुरुषोत्तम मास और वीकेंड हॉलीडे पर दूरदराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनपद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. गोवर्धन 21 किलोमीटर की परिक्रमा मानव श्रृंखला के रूप में देखी जा रही है.

शुक्रवार की देर शाम से ही हरियाणा, राजस्थान दिल्ली आसपास के राज्यों से श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचे हैं. गोवर्धन के मंदिर दानघाटी मुखारविंद मानसी गंगा राधा कुंड ललिता कुंड और कुसुम सरोवर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही.

बांके बिहारी मंदिर के पास श्रद्धालु की मौत

शनिवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर आसपास गलियों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी गई. वीकेंड हॉलीडे पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंचे शनिवार को मध्य प्रदेश के गुना जनपद से आए श्रद्धालु भगत सिंह अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे. मंदिर के पास अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए भगत सिंह को अस्पताल भर्ती कराया था, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

चल रही ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा

पुरुषोत्तम मास शुरू होने पर जनपद के 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी हुई है. हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा कर रहे हैं.

बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवा वर्ग भी 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं. एससपी सिटी राजीव कुमार ने बताया शनिवार को सुबह बांके बिहारी मंदिर के पास एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. 55 वर्षीय श्रद्धालु भगत सिंह मध्य प्रदेश के गुना जनपद से अपने परिवार के साथ दर्शन करने यहां पहुंचे थे. रिवार वाले बिना पोस्टमार्टम कराए अपने गांव ले गए.

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