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मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन के लिए उमड़ी भीड़, अंचल कार्यालय में महिलाओं की लंबी कतार

धनबाद: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना का लाभ पाने और सत्यापन कराने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में सोमवार को महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं. बड़ी संख्या में महिलाएं अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचीं और योजना से संबंधित आवेदन जमा किए.

मंईयां सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इन दिनों सरकार की ओर से सभी लाभुकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल योग्य महिलाओं को ही मिले. इसी प्रक्रिया के तहत उन महिलाओं से भी आवेदन लिए जा रहे हैं जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है.

अंचल कार्यालय में महिलाओं की लंबी कतार (Etv Bharat)

अंचल कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद से वे लगातार इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में अब तक राशि नहीं आई है. महिलाओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आवेदन जमा करने और सत्यापन के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.