माता-पिता की सेवा के लिए ट्रांसफर की गुहार लगा रहे 'श्रवण कुमार'
जिन शिक्षकों का हाल ही में पदोन्नति के बाद नए विद्यालयों में पदस्थापन हुआ है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.
Published : June 24, 2026 at 3:53 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार की ओर से तबादलों पर से रोक हटाने के बाद से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर शिक्षकों का मेला लगा हुआ है. हाथों में स्थानांतरण आवेदन और फाइलें लिए पहुंच रहे अधिकांश शिक्षक अपने माता-पिता की सेवा, उनकी बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला देकर घर के नजदीक पदस्थापन की मांग कर रहे हैं. शिक्षा मंत्री की जनसुनवाई में रोजाना आने वाली सैकड़ों परिवेदनाओं में सबसे बड़ा वर्ग ऐसे ही शिक्षकों का है, जो खुद को 'श्रवण कुमार' के रूप में पेश करते हुए तबादले की गुहार लगा रहे हैं.
स्थानांतरण की मांग लेकर पहुंच रहे शिक्षकों में कोई 85 वर्षीय पिता और 83 वर्षीय मां की सेवा का हवाला दे रहा है तो कोई बीमार माता-पिता को अकेला छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने की मजबूरी बता रहा है. कई मामलों में वास्तविक पारिवारिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन तबादलों के मौसम में माता-पिता की सेवा सबसे प्रभावी आधार बनकर उभरी है.
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बीमार पिता की देखभाल के लिए मांगा तबादला : कोटपूतली निवासी व्याख्याता राकेश कुमार शर्मा स्थानांतरण आवेदन लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनका निवास कोटपूतली में है, जबकि वर्तमान पदस्थापन दौसा में है. रोजाना लंबी दूरी तय करने के कारण परिवार की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा है. शर्मा के अनुसार उनकी पत्नी वर्ष 2000 से रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रही हैं, पिता 85 वर्ष और माता 83 वर्ष की हैं. परिवार में सबसे बड़े होने के कारण बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का दायित्व भी उन्हीं पर है. ऐसे में उन्होंने घर के नजदीक पदस्थापन की मांग की है.
200 किलोमीटर दूर नौकरी, बुजुर्ग माता-पिता की चिंता : कंप्यूटर अनुदेशक विवेक चौधरी भी स्थानांतरण की उम्मीद लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे. उनका कहना था कि उनका निवास जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में है जबकि पदस्थापन तिजारा में है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता है. उनके पिता की तबीयत लगातार खराब रहती है और उनकी देखभाल करना जरूरी है. लंबी दूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने भी घर के नजदीक तबादले की मांग रखी है.
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जनसुनवाई बनी तबादला सुनवाई केंद्र : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई इन दिनों लगभग तबादला सुनवाई केंद्र में बदल गई है. मंत्री के अनुसार रोजाना चार घंटे की जनसुनवाई में 800 से ज्यादा परिवेदनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की है. अधिकांश आवेदन स्थानांतरण से जुड़े हैं, जिनमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए जा रहे हैं. कई शिक्षक सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं. तबादलों को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने के चलते आवेदन देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी लगा रहे गुहार : शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ-साथ नॉन-टीचिंग स्टाफ की भी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं. अधिकांश कर्मचारी घर के पास पदस्थापन चाहते हैं. कोई माता-पिता की सेवा का हवाला दे रहा है तो कोई अपनी या पत्नी-बच्चों की बीमारी का कारण बता रहा है. स्थानांतरण की उम्मीद में सभी वर्गों के कर्मचारी अपनी-अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं.
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थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अभी भी करना होगा इंतजार : थर्ड ग्रेड शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका कैडर जिला स्तर का होता है और सामान्य परिस्थितियों में उनके तबादले नहीं किए जाते. फिलहाल थर्ड ग्रेड शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना कम है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री स्तर से कोई विशेष निर्देश जारी होते हैं तो उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने प्राप्त अर्जियों को लेकर कहा कि किसका तबादला होगा किसका नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं. विभाग में जहां भी रिक्त पद उपलब्ध होंगे वहां नियमानुसार स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा.
हाल में पदोन्नत शिक्षकों को नहीं मिलेगा मौका : शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि जिन शिक्षकों का हाल ही में पदोन्नति के बाद नए विद्यालयों में पदस्थापन हुआ है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे शिक्षक फिलहाल ट्रांसफर की पात्रता से बाहर रहेंगे. लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों की मांग पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा.