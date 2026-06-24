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माता-पिता की सेवा के लिए ट्रांसफर की गुहार लगा रहे 'श्रवण कुमार'

शिक्षा मंत्री के आवास पर लग रहा 'ट्रांसफर मेला' ( ETV Bharat Jaipur )