बौराणी मेले में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 27 फीट लंबी मशाल बनी आकर्षण का केंद्र

बेरीनाग में सैम देवता मंदिर में आयोजित बौराणी मेले में 27 फीट लंबी मशाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी.

Pithoragarh Baurani Fair
बेरीनाग बौराणी मेला (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

November 6, 2025

पिथौरागढ़: बेरीनाग राम मंदिर क्षेत्र में बौराणी मेले की धूम रही. पांच किमी दूर गोबरगाड़ा से सैकड़ों ग्रामीण 27 फीट लंबी मशाल को कंधों पर लेकर मंदिर पहुंचे. ग्रामीणों ने मंदिर की सात बार परिक्रमा के बाद मशाल को परिसर में गाड़ दिया. वहीं, ग्रामीणों ने सैम देवता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की. दोपहर के कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक मीना गंगोला ने किया. इस मौके पर मीना गंगोला ने कहा कि यह मेला हमारी धरोहर और संस्कृति की जानकारी देता है. कहा कि मेले को भव्य रूप दिया जाएगा.

इस मौके पर स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. बौराणी मेले में सैम मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को मशाल लाने की परंपरा अतीत से चली आ रही है. लोग इसे सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं. सैम मंदिर पहुंचे भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मशाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे.

बौराणी मेले में उमड़ी भीड़ (Video-ETV Bharat)

पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुड्डू ने कहा कि यह मेला हमारी संस्कृति, परंपरा, आस्था और एकता का प्रतीक रहा है. पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे दिलों में बसती है. बौराणी मेले में रात में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी. दीवान कनवाल, प्रकाश रावत, नीरज चुफाल, श्वेता मेहरा ने शानदार प्रस्तुति ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र बोरा ने दो दिवसीय मेला महोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने पर सभी का आभार जताया.

Pithoragarh Baurani Fair
मेले में दूर-दूर से पहुंचे लोग (Pithoragarh Baurani Fair)

बताते चलें कि बौराणी मेला दो दशक तक जुआ मेला यानि जुआरियों के मेले के रूप में जाना जाता था. बौराणी मेले के शुरू होने के साथ ही पहाड़ ही नहीं मैदानी क्षेत्रों से भी लोग यहां आते थे. इस कुप्रथा के बौराणी क्षेत्र के युवाओं ने खिलाफ राज्य गठन के बाद आवाज उठानी शुरू हुई. साल 2004 बेरीनाग और गंगोलीहाट के तत्कालीन एसडीएम श्रीश कुमार ने स्थानीय युवाओं के सहयोग से जुआ पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए. इसके बाद मेले से जुए की कुप्रथा समाप्त हो गई. अब यहां पर मेले के अवसर पर दो से तीन दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

Pithoragarh Baurani Fair
बौराणी मेले में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम (Photo-ETV Bharat)

कार्तिक पूर्णिमा पर बौराणी क्षेत्र के सैम देवता मंदिर में मेला आयोजित होता है. इस मेले में आने वाले श्रद्धालु मंदिर में सैम देवता की पूजा अर्चना करते हैं. पुलई चापड़ गांव में चीड़ के छिलकों की 30 फीट लंबी मशाल बनाई जाती है. परंपरा के अनुसार रात 12 बजे यह मशाल मंदिर परिसर पहुंचती है. मशाल कंधों पर रखकर मंदिर की सात बार परिक्रमा होती है. इसके बाद इस मशाल को परिसर में गाड़ दिया जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार सैम मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को मशाल लाने की परंपरा है. मान्यता है कि अखंड धूनी में श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. वहीं सैम मंदिर परिसर में मशाल गाड़ने के बाद झोड़ा-चांचरी का गायन होता है.

