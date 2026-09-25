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अनंत चतुर्दशी पर विष्णु पूजन के लिए उमड़ी भीड़, बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं ने बांधा 14 गांठों वाला अनंत धागा

अनंत चतुर्दशी के मौके पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ( ईटीवी भारत )

देवघर: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाए जाने वाले अनंत चतुर्दशी पर्व के मौके पर शुक्रवार को बाबा नगरी देवघर आस्था और भक्ति से सराबोर नजर आई. अनंत भगवान की पूजा-अर्चना और बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. शाम तक करीब 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की, जबकि देर शाम तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना रही.

अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की गई. श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में बैठकर अनंत कथा का श्रवण किया और भगवान विष्णु की आराधना की. पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी बांह पर पीले रंग का पवित्र अनंत धागा बांधा और परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

जानकारी देते पुजारी और आचार्य (ईटीवी भारत)

हजारों लोगों ने किया बाबा का दर्शन

मंदिर परिसर में मौजूद धर्माचार्य अंकित बाबा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर बिहार सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं. श्रद्धालु बाबा पर जल अर्पित करने के साथ अनंत भगवान की पूजा कर अपनी बांह में पवित्र अनंत धागा धारण कर रहे हैं. बाबा मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठकर अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं. श्रद्धालु भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर रहे हैं.