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अनंत चतुर्दशी पर विष्णु पूजन के लिए उमड़ी भीड़, बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं ने बांधा 14 गांठों वाला अनंत धागा

देवघर के बाबा मंदिर में अनंत चतुर्दशी के मौके पर विष्णु पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

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अनंत चतुर्दशी के मौके पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 7:38 PM IST

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देवघर: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाए जाने वाले अनंत चतुर्दशी पर्व के मौके पर शुक्रवार को बाबा नगरी देवघर आस्था और भक्ति से सराबोर नजर आई. अनंत भगवान की पूजा-अर्चना और बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. शाम तक करीब 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की, जबकि देर शाम तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना रही.

अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की गई. श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में बैठकर अनंत कथा का श्रवण किया और भगवान विष्णु की आराधना की. पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी बांह पर पीले रंग का पवित्र अनंत धागा बांधा और परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

जानकारी देते पुजारी और आचार्य (ईटीवी भारत)

हजारों लोगों ने किया बाबा का दर्शन

मंदिर परिसर में मौजूद धर्माचार्य अंकित बाबा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर बिहार सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं. श्रद्धालु बाबा पर जल अर्पित करने के साथ अनंत भगवान की पूजा कर अपनी बांह में पवित्र अनंत धागा धारण कर रहे हैं. बाबा मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठकर अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं. श्रद्धालु भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर रहे हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला पीले रंग का धागा धारण करने की परंपरा है. श्रद्धालु इसे भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक मानते हैं. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ शेषनाग के स्वरूप का भी स्मरण किया जाता है. कई श्रद्धालु इस अवसर पर व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.

बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया गया और जलाभिषेक की व्यवस्था की गई. भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा. हालांकि मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

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