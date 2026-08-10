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सावन की दूसरी सोमवारीः बासुकीनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

दुमकाः सावन माह की दूसरी सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही जलार्पण के लिए कांवरियों की लंबी कतार लगी है. रात्रि के दो बजे से ही मंदिर का पट खुलने के साथ ही अरघा प्रणाली के द्वारा श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन के वरीय पदाधिकारी देर रात से ही खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान समान संभाल रहे हैं. वरीय पदाधिकारी लगातार रूट लाइन की चेकिंग के साथ-साथ कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है

सावन की दूसरी सोमवारी को प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ पर जलार्पण को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की सोमवारी का विशेष महत्व रहने के कारण बाबाधाम देवघर में जलार्पण के बाद बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ भागलपुर के बरारी घाट से गंगाजल भरकर हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ आने वाले डाकबम श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है.

जानकारी देते एसपी, एसडीओ और श्रद्धालु (Etv Bharat)

पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है

कांवड़ियों की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. पुलिस मेले के हर कोने पर, यहां तक कि मंदिर के आने-जाने के रास्तों पर भी कड़ी नजर रख रही है. सुबह 2 बजे मंदिर के दरवाजे खुलते ही 'बोल बम' के जयकारे के साथ कांवड़ियों का आना शुरू हो गया और यह सिलसिला लगातार जारी है. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से गूंज रहा है.