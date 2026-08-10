सावन की दूसरी सोमवारीः बासुकीनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
सावन महीने की दूसरी सोमवारी को दुमका में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.
Published : August 10, 2026 at 2:48 PM IST
दुमकाः सावन माह की दूसरी सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही जलार्पण के लिए कांवरियों की लंबी कतार लगी है. रात्रि के दो बजे से ही मंदिर का पट खुलने के साथ ही अरघा प्रणाली के द्वारा श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं. भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन के वरीय पदाधिकारी देर रात से ही खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान समान संभाल रहे हैं. वरीय पदाधिकारी लगातार रूट लाइन की चेकिंग के साथ-साथ कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं.
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है
सावन की दूसरी सोमवारी को प्रसिद्ध तीर्थ स्थान फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ पर जलार्पण को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की सोमवारी का विशेष महत्व रहने के कारण बाबाधाम देवघर में जलार्पण के बाद बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ भागलपुर के बरारी घाट से गंगाजल भरकर हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ आने वाले डाकबम श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है.
पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है
कांवड़ियों की भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. पुलिस मेले के हर कोने पर, यहां तक कि मंदिर के आने-जाने के रास्तों पर भी कड़ी नजर रख रही है. सुबह 2 बजे मंदिर के दरवाजे खुलते ही 'बोल बम' के जयकारे के साथ कांवड़ियों का आना शुरू हो गया और यह सिलसिला लगातार जारी है. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से गूंज रहा है.
दर्शनियाटीकर (Darsaniyatikar) हाइवे के समीप तारा मंदिर रोड स्थित प्रवेश द्वार से श्रद्धालु शिवगंगा पहुंच रहे हैं और पवित्र शिवगंगा में डूबकी लगाकर कतारबद्ध होकर क्यू काम्पलेक्स होते हुए संस्कार मंडप के रास्ते मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश कराकर अरघा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है. वहीं डाक बम श्रद्धालुओं से टोकन प्राप्त कर उन्हें जलाभिषेक के लिए सीधे मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है.
बासुकीनाथ धाम मंदिर में प्रशासन अलर्ट मोड में है
दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी. मेला क्षेत्र के सभी प्वांइट पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल पूरी तरह से चौकस है तथा ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे से समस्त गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है. SDM कौशल कुमार ने कहा हम लोग कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक जलार्पण करा सकें. वहीं झारखंड एवं देश के अन्य राज्यों सहित विदेशी श्रद्धालु भी बासुकीनाथ धाम पहुंचे और फौजदारी बाबा को जलाभिषेक कर काफी उत्साहित नजर आए.
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