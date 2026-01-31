ETV Bharat / state

सोमेश्वर महाराज के आशीर्वाद के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरके श्रद्धालु

सोमेश्वर देवता मंदिर में देवगोत मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद ले रहे हैं.

UTTARKASHI DEVGOTI FAIR
मेले में रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरके श्रद्धालु (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 31, 2026 at 12:38 PM IST

2 Min Read
उत्तरकाशी: सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में इन दिनों क्षेत्र के ईष्ट देव सोमेश्वर महाराज के देवगोती मेले की धूम देखने को मिल रही है. 22 गांवों में आयोजित होने वाला यह पारंपरिक देवगोती मेला 15 गते माघ से पंचगाई अडोर एवं बड़ासु पट्टी के विभिन्न गांवों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान गांव में पहुंची ध्याणियां भी अपने आराध्य देवता को विशेष भेंट चढ़ावा के रूप में दे रही है. साथ ही ग्रामीणों इस दौरान रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरक रहे हैं और भगवान से सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

देवगोती मेले का शुभारंभ 15 गते माघ को सोमेश्वर महाराज की देव डोली को जखोल स्थित मूल थाती मंदिर से बाहर लाने के साथ हुई. इसके बाद मेला जखोल गांव से शुरू होकर तीनों पट्टियों के 22 गांवों में 22 दिनों तक क्रमशः मनाया जाता है. पर्वत क्षेत्र में यह देवगोती मेला वसंत ऋतु के आगमन और हरियाली उत्सव के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है. मेले की तिथियां जखोल के राज पुरोहितों द्वारा सोमेश्वर महाराज की आज्ञा से निर्धारित की जाती हैं. 22 दिवसीय इस मेले के दौरान देव डोलियां क्षेत्रवासियों की कुशलता एवं समृद्धि की कामना को लेकर गांव-गांव भ्रमण करती हैं.

रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरके श्रद्धालु (Video-ETV Bharat)

मेले के समय डोलियां रात्रि में जखोल गांव में खस्सों के घरों में विश्राम करती हैं. साथ ही दिन में संबंधित गांवों में विराजमान होती हैं. जिसके बाद मेले में 22 गांवों के बाजगी ढोल-दमाऊ, रणसिंघा, धौंस जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पूरी रात देव स्तुति, रासो, तांदी नृत्य एवं सामूहिक नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु जमकर झूमते हैं. स्थानीय निवासी रामध्यान, जैन सिंह, कृपाल सिंह, जनक सिंह आदि का कहना है कि 15 गते माघ से सोमेश्वर महाराज की देव डोली मोरी ब्लॉक के जखोल गांव से बाहर आई थी. जिसके बाद जखोल गांव में मेले का आयोजन किया गया. इसके साथ ही सोमेश्वर महाराज पंचगाई अडोर एवं बड़ासु पट्टी के 22 गांवों में यह मेले का आयोजन किया जाता है. जिसमें ग्रामीण इस मेले को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं.

