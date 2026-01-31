ETV Bharat / state

सोमेश्वर महाराज के आशीर्वाद के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरके श्रद्धालु

उत्तरकाशी: सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में इन दिनों क्षेत्र के ईष्ट देव सोमेश्वर महाराज के देवगोती मेले की धूम देखने को मिल रही है. 22 गांवों में आयोजित होने वाला यह पारंपरिक देवगोती मेला 15 गते माघ से पंचगाई अडोर एवं बड़ासु पट्टी के विभिन्न गांवों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस दौरान गांव में पहुंची ध्याणियां भी अपने आराध्य देवता को विशेष भेंट चढ़ावा के रूप में दे रही है. साथ ही ग्रामीणों इस दौरान रासो तांदी नृत्य पर जमकर थिरक रहे हैं और भगवान से सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

देवगोती मेले का शुभारंभ 15 गते माघ को सोमेश्वर महाराज की देव डोली को जखोल स्थित मूल थाती मंदिर से बाहर लाने के साथ हुई. इसके बाद मेला जखोल गांव से शुरू होकर तीनों पट्टियों के 22 गांवों में 22 दिनों तक क्रमशः मनाया जाता है. पर्वत क्षेत्र में यह देवगोती मेला वसंत ऋतु के आगमन और हरियाली उत्सव के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है. मेले की तिथियां जखोल के राज पुरोहितों द्वारा सोमेश्वर महाराज की आज्ञा से निर्धारित की जाती हैं. 22 दिवसीय इस मेले के दौरान देव डोलियां क्षेत्रवासियों की कुशलता एवं समृद्धि की कामना को लेकर गांव-गांव भ्रमण करती हैं.