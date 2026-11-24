गोरखपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, नदियों पर उमड़ी भीड़
घाटों पर हर-हर महादेव का जयघोष, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:57 AM IST
गोरखपुर: धर्म और आस्था का महापर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर में स्नान करने के लिए नदियों पर भारी भीड उमड़ी. मंगलवार को भोर से ही गोरखपुर के राप्तीनगर, बड़हलगंज के सरयू नदी, गोला बाजार, सरयू नदी, झंगहा के गोर्रा नदी पर जाकर श्रद्धालुओं ने स्नान कर कर गौ पूजा भी की. स्नान के बाद भगवान विष्णु, और भगवान शिव की पूजा अर्चन, दीपदान आरती और दान पूण्य कर रहे है.
इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे. घाटों पर हर-हर महादेव का जय घोष लगातार सुनाई दिया. जिसके चलते घाटों पर भक्तिमय नजारा दिख रहा है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से पूण्य की प्राप्ति होती है. उदया तिथि के अनुसार मंगलवार 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान किया जा रहा है. श्रद्धालुओं ने पवित्र जल में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इसके बाद घाटों पर दीप प्रज्वलित कर आरती की गई. वहीं, कई श्रद्धालु गौदान कर धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते नजर आए.
घाटों पर कहीं मंत्रोच्चार तो कहीं आरती और भजन-कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है. श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ दीपदान और दान-पुण्य कर रहे हैं. कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर घाटों का नजारा पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है.
वहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर हैं. घाटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, निगरानी, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े.
स्नान करनी पहुंची एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि हमने भगवान से अपने घर के लिए सुख समृद्धि मांगी. आस्था, विश्वास और परंपरा के इस संगम में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. पवित्र स्नान, गौदान, दीपदान और आरती के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है.
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