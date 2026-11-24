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गोरखपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, नदियों पर उमड़ी भीड़

गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: धर्म और आस्था का महापर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोरखपुर में स्नान करने के लिए नदियों पर भारी भीड उमड़ी. मंगलवार को भोर से ही गोरखपुर के राप्तीनगर, बड़हलगंज के सरयू नदी, गोला बाजार, सरयू नदी, झंगहा के गोर्रा नदी पर जाकर श्रद्धालुओं ने स्नान कर कर गौ पूजा भी की. स्नान के बाद भगवान विष्णु, और भगवान शिव की पूजा अर्चन, दीपदान आरती और दान पूण्य कर रहे है.

गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी (Video Credit; ETV Bharat) इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे. घाटों पर हर-हर महादेव का जय घोष लगातार सुनाई दिया. जिसके चलते घाटों पर भक्तिमय नजारा दिख रहा है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.