महाशिवरात्रि 2026 : शिवमंदिरों में लगेगी भक्तों की भीड़, जानिए रामायणकाल से लेकर स्वयंभू शिव मंदिर की ख्याति

महाशिवरात्रि के मौके पर शिवमंदिरों में लगेगी भक्तों की भीड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. जांजगीर चांपा जिला के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.जिनमें खरौद नगर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, नवागढ़ नगर का लिंगेश्वर शिव और पीथमपुर गांव का कलेश्वर नाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी. महाशिवरात्रि में श्रद्धालुओं के भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने पूजा की खास तैयारियां की है.

ऐसी मान्यता है लाख छिद्र वाले शिवलिंग में कभी भी जल कम नहीं होता,इसलिए इसे अक्षय कुंड भी कहते हैं.इस अक्षय कुंड के जल को गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह पवित्र माना जाता है, इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है. इस मंदिर मे लाख चावल चढ़ाने की भी परंपरा है.यहां महाशिवरात्रि में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं. इस मंदिर मे शिव जी की पूजा करने से क्षय रोग की बीमारी से मुक्ति मिलती है. ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद ब्राह्मण रावण की हत्या का पाप से मुक्ति पाने लक्ष्मण जी ने इस शिव जी की पूजा की थी.

लाख छिद्र वाला शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर शिवमंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवागढ़ का लिंगेश्वर शिवमंदिर



नवागढ़ के लिंगेश्वर महादेव मंदिर भी आस्था का विशेष केंद्र है, लिंगेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है. शिवलिंग की ऊंचाई आज भी बढ़ रही हैं. इसकी मोटाई अपने आप में सबसे अलग है. इस शिवलिंग कितनी गहराई से निकला है, इसका परीक्षण करने के लिए भी शोध किए गए.लेकिन इसकी वास्तविक गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया है. इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु वंश वृद्धि की कामना के साथ अपनी अलग मनोकामना करते हैं.





नवागढ़ का लिंगेश्वर शिवमंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेश्वर नाथ बाबा की महिमा

हसदेव नदी के तट में बसे पीथमपुर के कलेश्वर नाथ बाबा शिवलिंग के रूप में साक्षात् विराजे हैं. चांपा जमींदार को पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा. वैद्य से उपचार कराने के बाद भी लाभ नहीं होने पर शिव जी को स्मरण किया. शिव जी ने स्वप्न में एक स्थान में शिवलिंग होने की जानकारी दी. उसकी पूजा करने से उदर संबंधी समस्याओं का निराकरण होने का भरोसा दिलाया. तब चांपा जमींदार ने स्वप्न में दिखे स्थान पीथमपुर में तलाश कराई. वहां से मिले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और बेल पत्र, धतूरा कनेर, जैसे फल और पुष्पों का अभिषेक किया. जिसके बाद उदर रोग का निदान हो गया.

कलेश्वरनाथ धाम की महिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रंगपंचमी पर निकलती है शिव की बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रंगपंचमी में निकलती है शिव की बारात

इस मंदिर में महाशिवरात्रि के साथ-साथ रंगपंचमी के दिन शिवजी की बारात निकलती है. जहां चांदी के पालकी में सवार होकर चांदी की पंचमुखी शिवजी की सवारी निकलती है. इस बारात में वैष्णव और नागा साधु शामिल होते हैं, जिस बारात को देखने देश विदेश भी श्रद्धालु आते हैं.

रोगों का निदान करने वाले हैं शिव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

