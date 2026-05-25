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गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी, स्नान और दान के साथ ध्यान, कई राज्यों से उमड़े भक्त

ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर हर-हर गंगे के जयकारों से गूंजा तीर्थ नगरी ब्रजघाट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़: जेठ (ज्येष्ठ) महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को 'गंगा दशहरा' मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी. इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी ज्ञात-अज्ञात पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिनभर जारी रहा. लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और हर-हर गंगे के जयकारों से पूरा ब्रजघाट गूंज उठा. गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाएं संभालते नजर आए. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों पर पूजा-पाठ और हवन किया.

डीएम कविता मीना और एसपी ज्ञानंजय सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रजघाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने घाटों पर तैनात पुलिसकर्मियों और संबंधित विभागों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था की गई.

देर रात से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु: गंगा दशहरा पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का ब्रजघाट पहुंचना देर रात से ही शुरू हो गया. सुबह होने तक घाटों और आसपास के मार्गों पर भारी भीड़ लगी. परिवार के साथ पहुंचे श्रद्धालु भजन-कीर्तन और जयकारों के बीच घाटों की ओर बढ़ते नजर आए.

स्नान के बाद पूजा, हवन और दान-पुण्य: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों पर पूजा-पाठ, हवन और दान-पुण्य किया. कई श्रद्धालु परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते दिखाई दिए. घाटों पर पंडितों के मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा.