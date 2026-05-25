ETV Bharat / state

गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी, स्नान और दान के साथ ध्यान, कई राज्यों से उमड़े भक्त

लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और हर-हर गंगे के जयकारों से पूरा ब्रजघाट गूंज उठा.

Photo Credit; ETV Bharat
ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर हर-हर गंगे के जयकारों से गूंजा तीर्थ नगरी ब्रजघाट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: जेठ (ज्येष्ठ) महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को 'गंगा दशहरा' मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी. इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी ज्ञात-अज्ञात पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिनभर जारी रहा. लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और हर-हर गंगे के जयकारों से पूरा ब्रजघाट गूंज उठा. गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाएं संभालते नजर आए. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों पर पूजा-पाठ और हवन किया.

डीएम कविता मीना और एसपी ज्ञानंजय सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्रजघाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने घाटों पर तैनात पुलिसकर्मियों और संबंधित विभागों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था की गई.

देर रात से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु: गंगा दशहरा पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का ब्रजघाट पहुंचना देर रात से ही शुरू हो गया. सुबह होने तक घाटों और आसपास के मार्गों पर भारी भीड़ लगी. परिवार के साथ पहुंचे श्रद्धालु भजन-कीर्तन और जयकारों के बीच घाटों की ओर बढ़ते नजर आए.

स्नान के बाद पूजा, हवन और दान-पुण्य: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों पर पूजा-पाठ, हवन और दान-पुण्य किया. कई श्रद्धालु परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते दिखाई दिए. घाटों पर पंडितों के मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा.

तर्पण और दान करने से पूर्वजों को मिलती मुक्ति: शास्त्रों के अनुसार, इस दिन स्नान करने से 10 प्रकार के पापों (जैसे- अनजाने में किए गए पाप, चोरी, हिंसा,और बुरे विचार) से मुक्ति मिलती है. इस दिन किए गए दान-पुण्य और पूजा-पाठ का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है. गंगा दशहरा पर तर्पण और दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है. उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. राजा सगर के 60000 पुत्रों को आज ही के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी. राजा भगीरथ के अथक प्रयासों के बाद मां गंगा, गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी.

सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटी रही पुलिस: भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों, पार्किंग स्थलों और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी अलग-अलग घाटों पर लगाया गया.

सावधानी बरतने की अपील: गंगा घाटों पर पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने और बच्चों पर विशेष नजर रखने की अपील करते रहे. पुलिसकर्मी घाटों पर लगातार गश्त कर लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए.

रूट डायवर्जन से नहीं लगा जाम: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही भारी वाहनों का रूट डायवर्जन कर दिया था. इसके चलते ब्रजघाट और हाइवे पर यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुचारु बनी रही और श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से राहत मिली.

ये भी पढ़ें: बाबा विश्वनाथ धाम में विशेष इंतजाम; श्रद्धालुओं को मिलेगा ठंडा पानी, ओआरएस घोल और ग्लूकोज

TAGGED:

ज्येष्ठ गंगा दशहरा
JYESHTHA GANGA DUSSEHRA
हापुड़ में ज्येष्ठ गंगा दशहरा
गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता
ज्येष्ठ गंगा दशहरा 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.