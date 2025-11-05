ETV Bharat / state

झारखंड में कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, गुरु नानक जयंती पर प्रकाश उत्सव की तैयारी पूरी

कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान पूजा का विशेष महत्व है. हिन्दू धर्म में इस दिन विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है.

KARTIK PURNIMA 2025
नदी में स्नान और पूजा करती महिला श्रद्धालु (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 1:55 PM IST

7 Min Read
धनबाद/साहिबगंज/दुमका: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने बराकर नदी में आस्था की डूबकी लगाई. इस दौरान नदी किनारे बने घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. नदी में स्नान के लिए सुबह से ही निरसा के खुदिया नदी, मैथन डैम, पंचेत डैम एवं बराकर नदी समेत दूसरे घाटों पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे.

बराकर नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा उत्तम मानी जाती है. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, जो भी भक्त नदी में स्नान करके सच्चे मन से आराधना करता हैं तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन बराकर नदी पर बने घाट पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई. इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने मां गंगा एवं सूर्य देव की पूजा अर्चना की. बराकर नदी पर पूरी तरह से भक्तिमय माहौल रहा, चारों तरफ श्रद्धा की गंगा बह रही थी.

कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने नदी में स्नान कर पूजा की (Etv Bharat)

पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

इधर, नदी किनारे बैठे दिव्यांग और असहाय लोगों को भक्तों ने दान दिया. वहीं मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ आराधना के लिए उमड़ पड़ी. भगवान भास्कर और भगवान शिव समेत नंदी को जल अर्पण कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद मांगा. दरअसल, आज के दिन दान पुण्य करना अति शुभ माना गया है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है.

भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर किया था राक्षसों का संहार

नदी में स्नान करने पहुंचे भक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि आज का दिन अति शुभ है. आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया था. वहीं चिरकुंडा निवासी बबीता राय एवं किरण देवी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा अति शुभ दिन है. आज के दिन गंगा में पवित्र स्नान कर दीप दान किया जाता है. ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता हैं और सत्यकर्मों की प्रति होती है. इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को अति शुभ माना गया हैं.

श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद किया दान

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है. कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. वही कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दामोदर नदी स्थित मोहलबनी और लाल बंगला घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही लोगों की भीड़ नदी तट की ओर बढ़ने लगी और पूरा इलाका 'हर हर गंगे' के जयघोष से गूंज उठा. धनबाद, झरिया, बस्ताकोला, भालगढ़ा, तीसरा, डिगवाडीह, सुदामडीह, पाथरडीह, जोरापोखर सहित कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान और दान के लिए पहुंचे.

परिवार के लिए मांगी सुख-शांति

पारंपरिक रीति के अनुसार, श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान-दान कर मोक्ष की कामना की. इसके बाद मुक्तिधाम स्थित मां काली मंदिर, हनुमान मंदिर और भगवान शिव मंदिर में विधि-विधान से पूजा अर्चना की. भक्तों ने अपने परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की. इस परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने गरीबों एवं जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान इत्यादि सामग्री बांटी.

प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहलबनी घाट पर दिनभर मेला जैसा दृश्य रहा. श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, खिलौने और खान-पान के स्टॉल दिखे. इधर, प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम कर रखे थे. पुलिस बल की तैनाती, साफ-सफाई और चिकित्सा व्यवस्था के साथ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी घाट पर सेवाएं दी.

गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व का आयोजन

इधर, साहिबगंज में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट सहित दर्जनों घाटों पर गंगा स्नान को लेकर भीड़ उमड़ी हुई है. भक्तों ने गंगा स्नान के बाद हवन पूजा किया. साथ ही नदी किनारे बैठे दिव्यांग और गरीब लोगों को दान पुण्य किया. भक्त मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं.

गंगा किनारे पुलिस बल की तैनाती

आज के दिन श्रद्धालु गंगा किनारे तुलसी की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. सुबह से भीड़ विभिन्न घाटों पर उमड़ी हुई है. वहीं भक्त पुरोहितों से कथा सुन रहे हैं. इस पावन अवसर पर गंगा का महत्व व तुलसी की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं. राजमहल के घाटों पर भीड़ उमड़ी हुई है. यातायात सुचारू रूप से चले इसको लेकर पुलिस बल की तैनाती गंगा किनारे सड़क पर की गई है. दूरदराज से लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं.

प्रकाश उत्सव की तैयारियों में सिख समाज

गुरु नानक जयंती के मौके पर 556वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिख समुदाय तैयारियों में जुटा है. तीन नवंबर को अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जो 48 घंटा चलकर समाप्त हो गया. आज तालबन्ना स्थित पब्लिक हाई स्कूल स्थित एतिहासिक स्थल गुरूद्वारा जहां चरण पद है, वहां निशान साहिब को चोला पहनाया जाएगा. इसके साथ ही नए कपड़ों से पूरी तरह निशान साहिबगंज पहना दिया जाएगा. फिर वहां से बाटा रोड स्थित गुरूद्वारा लोग आएंगे. कोलकाता से भजन कीर्तन को लेकर टीम पहुंची चुकी है. दोपहर एक बजे से गुरूद्वारा लंगर के आयोजन के साथ यहां प्रसाद का वितरण किया जाएगा.

बासुकीनाथ धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़

दुमका में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दीपदान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है. मान्यतानुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था. इस बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को मनाया जा रहा है. इस दिन कुछ खास उपायों को करने से भी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

बासुकीनाथ धाम मंदिर में मेले जैसे दृश्य

बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई. कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ वीआईपी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान, दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए लोगों का झुकाव मंदिर की ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है.

कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क है. बाघमारा सांसद ढुल्लू महतो भी परिवार समेत बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की.

