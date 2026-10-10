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सर्व पितृ अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी भीड़, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु

सर्व पितृ अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी भीड़ ( VIDEO-ETV Bharat )

हरिद्वार: सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आज शनिवार को हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनकी स्मृति में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्व पितृ अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में मेला लगा. मान्यता है कि भगवान नारायण के श्री विग्रह का यहां कंठ से नाभि तक हिस्सा शिला के रूप में विराजमान है. वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. मंदिर के तरफ जाने वाले रास्तों पर बेरिकेडिंग लगाई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

सर्व पितृ अमावस्या का जानिए महत्व: सर्व पितृ अमावस्या का पितृ पक्ष में विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता के अनुसार, आज के दिन उन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जा सकता है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान किसी कारण से नहीं हो पाया हो. इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त पूजा अर्चना करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं.