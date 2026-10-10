सर्व पितृ अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में उमड़ी भीड़, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु
सर्व पितृ अमावस्या पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं ने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि जैसी पूजा अर्चना की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 4:00 PM IST
हरिद्वार: सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आज शनिवार को हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनकी स्मृति में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. हर वर्ष की तरह इस बार भी सर्व पितृ अमावस्या पर नारायणी शिला मंदिर में मेला लगा. मान्यता है कि भगवान नारायण के श्री विग्रह का यहां कंठ से नाभि तक हिस्सा शिला के रूप में विराजमान है. वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. मंदिर के तरफ जाने वाले रास्तों पर बेरिकेडिंग लगाई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.
सर्व पितृ अमावस्या का जानिए महत्व: सर्व पितृ अमावस्या का पितृ पक्ष में विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता के अनुसार, आज के दिन उन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जा सकता है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध पितृ पक्ष के दौरान किसी कारण से नहीं हो पाया हो. इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त पूजा अर्चना करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं.
आज के दिन जितने भी पितृ होते हैं, वो धरती पर आ जाते हैं. इसलिए आज के दिन नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि जैसी पूजा अर्चना की जाती है. आज के दिन नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने से सौ पितृकुल, मातृकुल और ससुराल कुल के पितरों की मुक्ति होती है. नारायणी शिला मंदिर में तो अपने पितरों के नाममात्र से जल अर्पित करने से पितरों का उद्धार हो जाता है. यहां पर वैसे तो रोजाना भक्त लोग आते रहते हैं लेकिन श्रद्धा पक्ष में तो देश दुनिया से भी लोग आते हैं.
-रमेश गौड़, पुजारी, नारायणी शिला मंदिर-
क्या बोले श्रद्धालु: नारायणी शिला मंदिर में सर्व पितृ अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ती है. आसपास के लोग तो यहां पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, बल्कि देश के कई राज्यों के लोग भी यहां आते हैं. आज श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा-अर्चना कर अपने पितरों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
नारायणी शिला मंदिर के बारे में बहुत सुना है. यहां पितरों की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए वह भी पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं. यहां पर पुजारी ने उन्हें विधि विधान के साथ पितृ दोष की पूजा कराई है.
-हरिराम पंवार, श्रद्धालु-
नारायणी शिला मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है हर वर्ष सर्व पितृ अमावस पर यहां मेला लगता है. हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वह खुद यहां पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करते हैं.
-शिखर पालीवाल, श्रद्धालु-
हमारे पूर्वज बताकर गए हैं कि अमावस्या के दिन नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए. वैसे तो वह हर दिन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन यहां बहुत भीड़ उमड़ती है. लोग पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं, वह भी आज के दिन पूजा करने के लिए आए हैं ताकि पितरों को मोक्ष मिल सके.
-अनमोल, श्रद्धालु-
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. भीड़ को व्यवस्थित रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई.
सर्व पितृ अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं के आने से धार्मिक स्थलों पर चहल पहल बनी रही. नारायणी शिला मंदिर के अलावा अन्य गंगा घाटों पर भी लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं.
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