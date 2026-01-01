ETV Bharat / state

नए साल के पहले दिन कैंची धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, गर्जिया देवी मंदिर में लगी एक किमी लंबी लाइन

न्यू ईयर पर मंदिरों में भीड़ ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: नए साल 2026 का आगाज हो चुका है. ऐसे में साल की शुरुआत लोग मंदिरों के दर्शन और आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं. नव वर्ष के मौके पर देश-विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नीम करौली बाबा के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचे. इसके अलावा मां गर्जिया देवी मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी रही. नए साल के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह करीब 5 बजे से ही धाम में भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी रही. हर कोई दर्शन पाने को लालायित नजर आया. शाम 5 बजे तक 35 हजार से ज्यादा भक्त बाबा नीम करौली के दर्शन कर चुके थे. कैंची धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि वे लंबे समय से बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन की योजना बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा था. अब नए साल के शुभ अवसर पर बाबा के दर्शन करने का मौका मिला. यहां पहुंचकर उन्हें मन की शांति और आत्मिक सुकून की अनुभूति हो रही है. नए साल पर कैंची धाम में उमड़े भक्त (फोटो सोर्स- ETV Bharat) नववर्ष की शुरुआत करने के लिए बेहतर और पवित्र स्थान कहीं और नहीं: वहीं, कैंची धाम पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत करने के लिए बाबा नीम करौली महाराज के धाम से बेहतर और पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता. यह स्थान अपने आप में खास है. मानसिक शांति की हुई अनुभूति: श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा नीम करौली महाराज के प्रति लोगों की आस्था दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. दर्शन के बाद कई भक्तों ने बताया कि बाबा के दर्शन कर उन्हें गहरी मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई. नए साल के मौके पर पूरी हुई इच्छा: कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि वे कई सालों से कैंची धाम आने की योजना बना रहे थे, जो नए साल के शुभ अवसर पर पूरी हुई. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद मंदिर प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं सराहनीय रही. भक्तिमय माहौल में डूबा रहा कैंची धाम: पूरे दिन बाबा के जयकारों से कैंची धाम और आसपास का क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा. भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन के बीच नए साल के पहले दिन बाबा के दरबार में आस्था का यह संगम देखने लायक रहा. वहीं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. यातायात दबाव को कम करने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से धाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष शटल सेवा संचालित की गई.