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तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ के लक्खी मेले में आस्था का उमड़ा सैलाब, सरोवर में किया स्नान

महंत कृष्णा दास ने बताया कि आज लोगों ने ऋषि पंचमी का पवित्र त्योहार मनाया है. गुरुवार को भी ऋषि पंचमी का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा. लाइट, पानी, टैंक और दूसरी सुविधाएं बहुत अच्छी तरह से की गई हैं. यह मेला निश्चित रूप से बहुत शानदार है. जिला प्रशासन ने बहुत उत्साह के साथ इस त्योहार का आयोजन किया है. यहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाहर से भी लोग आते हैं. वे मोहरी कलंगी का विसर्जन करते हैं. इस मेले में सभी नव विवाहित जोड़े अपनी मोहरी कलंगी का विसर्जन कर रहे हैं, इसीलिए इस मेले को 'नूर छट' के नाम से जाना जाता है.

धौलपुर : तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है. मचकुंड सरोवर में नव विवाहित जोड़ों की कलंगी और मोहरों का मचकुंड सरोवर में विसर्जन किया जा रहा है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों से भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

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यह है मचकुंड की मान्यताः तीर्थराज मचकुंड को सभी तीर्थ का भांजा माना जाता है. पौराणिक मान्यता के मुताबिक सनातन संस्कृति में सभी तीर्थ के दर्शन करने के बाद धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड का दर्शन करना और सरोवर में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है दूर दराज से श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं. धौलपुर को भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ नगरी के नाम से भी जाना जाता है. मचकुंड के पास ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से भाग कर आए और कालिया वन राक्षस का भी वध किया था. भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम धौलपुर से मिला है. मान्यता के मुताबिक नव विवाहित जोड़ों की कलंगी और शादी की मोहरों का विसर्जन सरोवर में किया जाता है. बताया जाता है इससे परिवार में सुख समृद्धि धन वैभव संपदा बनी रहती है. दांपत्य जीवन सुखमय में रहता है. दूर दराज से लोग नव विवाहित जोड़ों के साथ मचकुंड पर पहुंचते हैं.

दूसरे राज्यों से भी पहुंचते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat Dholpur)

कौमी एकता की मिसाल देव छठ मेला : देव छठ का मेला कौमी एकता की बड़ी मिसाल है. देर शाम तक मचकुंड पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है. इसके बाद पास में अब्बदाल शाह बाबा की मजार पर भी विशाल मेला लगता है. देर रात तक कव्वाली कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है. मजार पर अकीकदमंदों की ओर से चादरपोशी भी की जाती है.