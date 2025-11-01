जौनसार में भगवान परशुराम के मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण
हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं द्वारा व्रत किया जाता है.
विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले के बोहरी गांव मे प्राचीन भगवान परशुराम का मंदिर स्थापित है. यहां पर पूरे वर्षभर श्रद्धालु दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों से देव दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस मंदिर मे मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है. जिनकी संतान नहीं होती वह भी परशुराम मंदिर मे संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने पहुंचते हैं. जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वह लोग प्रतिवर्ष देवउठनी एकादशी पर बोहरी गांव स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में पहुंचते हैं.
देव दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम: गौर हो कि देव देवउठनी एकादशी पर जौनसार बावर के बोहरी गांव स्थित भगवान परशुराम का मंदिर भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया. 31 अक्टूबर को देवता के रात्रि जागरण में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और पूरी रात्रि भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया. साथ ही रामलीला का मंचन भी किया गया. शनिवार 1 नवम्बर को मंदिर के पुजारी और देव माली द्वारा हवन पूजन के बाद शुभ लग्न में मां रेणुका और भगवान परशुराम की पालकी (देव डोलियां) को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला गया.
स्नान के बाद देव डोलियों को मंदिर में किया गया स्थापित: देव दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और मंदिर से कुछ दूरी पर गांव से बाहर देव पाणी ( प्राकृतिक जल स्रोत) पर डोलियों को स्नान करवाया गया. इस दौरान गांव की महिलाओं ने देव डोलियों को धूप दीप देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. देव डोलियों के मंदिर से बाहर निकलते ही मां रेणुका और भगवान परशुराम के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा. स्नान के बाद समय अनुसार वापस देव डोलियों को मंदिर में विराजमान किया गया.
जयकारों से भक्तिमय हुआ मंदिर परिसर: श्रद्धालुओं ने कहा कि बोहरी गांव स्थित भगवान परशुराम की अपार महिमा है, यहां लोग काफी दूर-दूर से भगवान परशुराम के दरबार में अपनी मन्नत मांगने आते हैं परशुराम के भक्त है. मंदिर समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने कहा कि इगास पर्व पर भारी संख्या मे श्रद्धालु भगवान परशुराम के रात्रि जागरण मे पहुंचते हैं. लोगों में भगवान के प्रति अटूट आस्था और विश्वास है. दो दिवसीय ग्यास पर्व पर आज मां रेणुका और भगवान परशुराम की देव पालकियां मंदिर से बाहर निकाली जाती हैं और स्नान करवाया जाता है. देव दर्शनों को लोग दूर दूर से यहां पहुंचते हैं.
