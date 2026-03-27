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रामनवमी पर महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना

आज देशभर में रामनवमी मनाई जा रही है. महावीर मंदिर में आधी रात से ही रामभक्तों की भीड़ उमड़ रही है. पढ़ें..

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महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 1:38 PM IST

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पटना: रामनवमी के अवसर पर पटना में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. शहर के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देर रात करीब 2:00 बजे से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो सुबह होते-होते कई किलोमीटर तक फैल गईं. सुबह 3:00 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन का अवसर मिला और जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा. भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

चार लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना: मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से रामनवमी के इस विशेष अवसर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से 24 हजार किलो नैवेद्यम प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसे मंदिर की पहचान माना जाता है. यह प्रसाद देश-विदेश तक प्रसिद्ध है और हर साल लाखों भक्त इसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं. मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार करीब चार लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है.

महावीर मंदिर में आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

भीड़ को लेकर प्रशासन मुस्तैद: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. पटना जिला प्रशासन, पुलिस बल और स्वयंसेवकों की टीम मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है. मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. वहीं बैरिकेडिंग कर कतारों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है. मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

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24 हजार किलो नैवेद्यम प्रसाद की व्यवस्था (ETV Bharat)

क्या बोले सायन कुणाल?: मंदिर न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने कहा कि महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसकी सभी मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है और भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगा हुआ है.

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पूजा करते सयान कुणाल (ETV Bharat)

"आधी रात से ही निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है. दर्शन के लिए सभी भक्तों को पूरा समय दिया जा रहा है. श्रद्धालु उत्साहित हैं और आस्था के इस दिन को सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. हमलोगों की तरफ से पूरी तैयारी की गई है."- सायन कुणाल, सचिव, मंदिर न्यास समिति

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु: रामनवमी के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और उल्लास साफ झलक रहा है. दूर-दराज के जिलों और अन्य राज्यों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन और राम नाम के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है. रामनवमी के मौके पर पटना का महावीर मंदिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है. जहां हर कोई भगवान के दर्शन कर अपने जीवन में सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

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