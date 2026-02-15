ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि: पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूध, बेलपत्र, चढ़ाकर सुख-समृद्धि की कामना

कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक पौराणिक मंदिर है. कनखल को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है. महानिर्वाण अखाड़े द्वारा इसका संचालन किया जाता है. अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज बताते हैं कि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति का यहां साम्राज्य हुआ करता था. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति की इक्षा के विरुद्ध उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था. राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवी देवताओ को निमंत्रण दिया गया. माता सती इस यज्ञ के आयोजन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का उपहास उड़ाया जा रहा है.

हरिद्वार: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले शिवभक्तों की सुबह से ही लाइन लगी हुई हैं. भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं. हरिद्वार के कनखल स्थित पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है. लोग जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं सिद्ध होने का आशीर्वाद मांग रहे हैं. मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था. महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन्न से उनकी आराधना करता हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं. इसके अलावा हरिद्वार के तिल भांडेश्वर मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों की भक्तों की भारी भीड़ जमा है. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए हैं.

पति का उपहास देख माता सती क्रोधित हो उठी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी. जिससे क्रोधित होकर भगवन शिव ने अपने गण से वीरभद्र का सृजन किया और उसे राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा. क्रोध में आकर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया. उधर माता सती के वियोग में भगवान शिव ने सम्पूर्ण पृथ्वी पर तांडव मचा दिया और माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे. तब देवी देवताओं के आह्वान पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती को मुक्ति दिलाई और भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ. शांत होकर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को पुनः जीवनदान दिया और शिवलिंग के रूप में यज्ञ कुंड में विराजमान हो गए.

श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र, चढ़ाकर सुख-समृद्धि की कामना (Photo-ETV Bharat)

राजा दक्ष के आग्रह पर भगवान शिव ने सावन के महीने में कनखल स्थित अपनी ससुराल में रहने का वचन दिया. वैसे तो सालभर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए दक्ष मंदिर आते रहते हैं, लेकिन फागुन और शारदीय कांवड़ मेले महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर मंदिर की छठा अलग ही देखने को मिलती है. मंदिर को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहता है. आज सुबह से मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा है. शिवभक्त गंगाजल, फल, फूल, दूध , दही, शहद , बेलपत्र , भांग और धतूरे से भगवान् शिव को प्रसन्न कर रहे हैं. मान्यता है कि दक्षेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है और यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर बड़ी दूर दूर यहां पहुंचते हैं.

मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (Photo-ETV Bharat)

लक्सर में भी मंदिरों में उमड़ रही भीड़: लक्सर क्षेत्र के पुराना शिव मंदिर सिमली व बाजार स्थित शिव मंदिर धर्मशाला पथरी के जंगलों में स्थापित पत्रेश्वर महादेव मंदिर और सुल्तानपुर क्षेत्र के पंचलेश्वर महादेव मंदिर और खानपुर जटाशंकर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है. तमाम मंदिरों में भक्तों की लंबी-लंबी लाइन देखने को मिल रही है.

