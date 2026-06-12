ETV Bharat / state

बिहार में मलमास के आखिरी शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

राजगीर मलमास मेला ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के ऐतिहासिक राजगीर मलमास मेले (पुरुषोत्तम मास) के तीसरे और अंतिम शाही स्नान के पावन अवसर पर पूरी तरह आस्था और श्रद्धा के महासागर में डूब गया. आस्था की शक्ति का आलम यह था कि श्रद्धालु बिना थके आठ घंटे तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे. अनुमान के अनुसार, केवल ब्रह्मकुंड में ही करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. जबकि, सूर्यकुंड और अन्य सरोवरों में लगभग एक लाख लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया. तीन किलोमीटर दूर पहुंची श्रद्धालुओं कतार: भीड़ इतनी थी कि शहर के सभी होटल, धर्मशाला और यात्री शेड फुल हो गए. दूर-दूर पहुंचे लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी. अंतिम शाही स्नान को लेकर एक दिन पहले से ही कुंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं कतारें लगनी शुरू हो गई थी. सुबह होते-होते कतार जिग-जैग बैरिकेडिंग को पार करते हुए गुरुद्वारा, जरा देवी मंदिर होते हुए जरासंध स्मारक (करीब तीन किलोमीटर दूर) तक पहुंच गई. राजगीर मलमास मेला (ETV Bharat) दो दर्जन मठों-अखाड़ों के संतों ने लगाई डुबकी: परंपरा के अनुसार, सर्वप्रथम उदासीन अखाड़ा (खाक चौक) के महंत संजीव दास व अयोध्या शरण जी महाराज ने शाही स्नान किया. इसके बाद पुरानी लंका के अंतर्यामी शरण जी महाराज, धनिमा पहाड़ी के महंत विद्यासागर जी महाराज, बड़ी संगत के विवेक मुनि जी महाराज, रामायण आश्रम के बृज बिहारी जी महाराज और मसान घाट के प्रेम नाथ जी महाराज सहित दो दर्जन मठों-अखाड़ों के संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डुबकी लगाई. सरस्वती नदी में प्रवेश पर पाबंदी: भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी भी दिखी. सप्तधारा कुंड में उमड़ती बेतहाशा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को कुंड में जाने से रोक दिया और उन पर पाइप से पानी का छिड़काव कर स्नान का एहसास कराया. लोगों ने इसे आस्था के साथ मजाक बताया. वहीं, जंगलों से बाढ़ का गंदा पानी आ जाने के कारण पवित्र सरस्वती नदी में प्रवेश पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगा दी गयी, जिससे श्रद्धालु वहां डुबकी लगाने से वंचित रह गए. 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी (ETV Bharat)