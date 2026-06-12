बिहार में मलमास के आखिरी शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

बिहार में मलमास के आखिरी शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
राजगीर में पुरुषोत्तम मास के तीसरे व आखिरी शाही स्नान में देशभर से रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. पढ़ें खबर-
Published : June 12, 2026 at 12:58 PM IST
नालंदा: बिहार के ऐतिहासिक राजगीर मलमास मेले (पुरुषोत्तम मास) के तीसरे और अंतिम शाही स्नान के पावन अवसर पर पूरी तरह आस्था और श्रद्धा के महासागर में डूब गया. आस्था की शक्ति का आलम यह था कि श्रद्धालु बिना थके आठ घंटे तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे. अनुमान के अनुसार, केवल ब्रह्मकुंड में ही करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. जबकि, सूर्यकुंड और अन्य सरोवरों में लगभग एक लाख लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया.
तीन किलोमीटर दूर पहुंची श्रद्धालुओं कतार: भीड़ इतनी थी कि शहर के सभी होटल, धर्मशाला और यात्री शेड फुल हो गए. दूर-दूर पहुंचे लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी. अंतिम शाही स्नान को लेकर एक दिन पहले से ही कुंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं कतारें लगनी शुरू हो गई थी. सुबह होते-होते कतार जिग-जैग बैरिकेडिंग को पार करते हुए गुरुद्वारा, जरा देवी मंदिर होते हुए जरासंध स्मारक (करीब तीन किलोमीटर दूर) तक पहुंच गई.
दो दर्जन मठों-अखाड़ों के संतों ने लगाई डुबकी: परंपरा के अनुसार, सर्वप्रथम उदासीन अखाड़ा (खाक चौक) के महंत संजीव दास व अयोध्या शरण जी महाराज ने शाही स्नान किया. इसके बाद पुरानी लंका के अंतर्यामी शरण जी महाराज, धनिमा पहाड़ी के महंत विद्यासागर जी महाराज, बड़ी संगत के विवेक मुनि जी महाराज, रामायण आश्रम के बृज बिहारी जी महाराज और मसान घाट के प्रेम नाथ जी महाराज सहित दो दर्जन मठों-अखाड़ों के संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डुबकी लगाई.
सरस्वती नदी में प्रवेश पर पाबंदी: भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी भी दिखी. सप्तधारा कुंड में उमड़ती बेतहाशा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को कुंड में जाने से रोक दिया और उन पर पाइप से पानी का छिड़काव कर स्नान का एहसास कराया. लोगों ने इसे आस्था के साथ मजाक बताया. वहीं, जंगलों से बाढ़ का गंदा पानी आ जाने के कारण पवित्र सरस्वती नदी में प्रवेश पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगा दी गयी, जिससे श्रद्धालु वहां डुबकी लगाने से वंचित रह गए.
लोगों ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी की पार: मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने से जन्म-जन्मांतर के पाप कट जाते हैं. हजारों श्रद्धालुओं ने इस सनातन परंपरा का निर्वहन किया. लाखों की इस भीड़ को सुरक्षित स्नान कराने के लिए डीएम कुंदन कुमार, एसपी भरत सोनी, एसडीओ सूर्य प्रकाश गुप्ता, कुंड थाना प्रभारी सुमंत कुमार, राजगीर थाना प्रभारी रमन कुमार और मेला थाना प्रभारी जितेंद्र राम लगातार कैंप करते रहे. पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, और चिकित्सा सुविधाओं की चाक-चौबंद व्यवस्था के कारण यह महाआयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था: इस मौके पर डीएम कुंदन कुमार कहा कि जिला प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है. लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. होल्डिंग, बफर और जिगजैग की व्यवस्था की गई है. बैरिकेडिंग भी की गई है. SOP के अनुसार ही किया जा रहा है.
"रेड कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी होती है तो उन्हें बेहतर इलाज मिल सके. उसके लिए चारों तरफ कुंड परिसर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी व डॉक्टर तैनात हैं. अब तक 10 लाख लोगों ने आखिरी दिन शाही स्नान किया है."-कुंदन कुमार, डीएम, नालंदा
4 हजार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती: तीसरे और अंतिम शाही स्नान को लेकर एसपी भारत सोनी ने कहा कि मालमास मेले के तीसरे और आखिरी शाही स्नान के दिन साढ़े 4 हजार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए किया गया है.
"20 दिनों से लगातार हमारे पदाधिकारी श्रद्धालुओं को अच्छे से कुंड में स्नान करा सुरक्षित निकासी करवा रहे हैं. 3 किमी लंबी लाइन रात से ही लगी हुई थी."-भारत सोनी, एसपी, नालंदा
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