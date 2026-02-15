ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर बासुकीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, शिव-पार्वती विवाहोत्सव की तैयारियां पूरी

महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जलअर्पण के लिए लाइन में लगी हुई है.

Mahashivratri
महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 1:52 PM IST

दुमका: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. सुबह मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया, और पूरा मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा. आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव है, जिसके चलते हर भक्त दर्शन और पूजन के लिए आतुर नजर आ रहा है.

पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है. हिंदू धर्म में जहां वर-वधू का वैवाहिक कार्यक्रम होता है, ठीक उसी प्रकार यहां शिव-पार्वती का विवाह पूरे विधि-विधान से संपन्न होता है. आज देर रात मंदिर परिसर से आकर्षक झांकी के साथ शिव बारात निकलेगी, जो नगर भ्रमण करेगी और फिर पार्वती मंदिर में पहुंचकर रुकेगी. इसके बाद शिव-पार्वती का विवाह संपन्न होगा. अगले दिन मर्यादा एवं घूंघट की रस्म अदा की जाएगी तथा बारातियों को विदा किया जाएगा.

संजय झा, महामंत्री, पंडा धर्मरक्षिणी सभा (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जरमुंडी एसडीपीओ अमित कच्छप ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर सहित भीड़-भाड़ वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर पुलिस बल की मजबूत तैनाती की गई है. देर रात निकलने वाली भोलेनाथ की बारात पर भी पुलिस बल मुस्तैद रहेगा. प्रवेश के सभी चेक पॉइंट्स पर पुलिस के साथ-साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, ताकि आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

Mahashivratri
महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ की पूजा करते पुजारी (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं में उत्साह

श्रद्धालुओं में पूजा-अर्चना के बाद खास खुशी देखी जा रही है. स्थानीय निवासियों के साथ दूर-दराज से पहुंचे भक्त प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए. मंदिर परिसर को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भरपूर हो गया है.

Mahashivratri
श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

बासुकीनाथ धाम में जल अर्पण और शिव-पार्वती विवाह में भाग लेने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनी हुई है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुगम दर्शन मिल रहे हैं.

