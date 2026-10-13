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नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, प्रत्याशियों ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव'

नामांकन के बाद मिले भाजपा प्रत्याशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था. अंतिम दिन नामांकन जमा करने के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की भीड़ नामांकन प्राप्ति स्थलों पर दिखाई दी. जिला परिषद सदस्यों के नामांकन जमा करने के लिए जयपुर में पांच स्थलों का चयन किया गया था. जहां प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किया. जयपुर दक्षिण के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर और पूर्व जिला प्रमुख रमा देवी ने भी अपने नामांकन दाखिल किए. सभी प्रत्याशियों ने आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.