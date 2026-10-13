नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, प्रत्याशियों ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव'

नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, प्रत्याशियों ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव'
15 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे.
Published : October 13, 2026 at 5:59 PM IST
जयपुर : पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था. अंतिम दिन नामांकन जमा करने के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की भीड़ नामांकन प्राप्ति स्थलों पर दिखाई दी. जिला परिषद सदस्यों के नामांकन जमा करने के लिए जयपुर में पांच स्थलों का चयन किया गया था. जहां प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किया. जयपुर दक्षिण के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर और पूर्व जिला प्रमुख रमा देवी ने भी अपने नामांकन दाखिल किए. सभी प्रत्याशियों ने आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.
जयपुर जिले में जिला परिषद के 57 सदस्यों और आठ पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मंगलवार को अंतिम दिन था. कल नामांकन की जांच होगी और 15 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे. भाजपा की ओर से सोमवार रात को जिला परिषद सदस्यों की सूची जारी की जिसमें दो प्रमुख नाम शामिल थे. भाजपा की ओर से जयपुर दक्षिण के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर को वार्ड 22 और पूर्व जिला प्रमुख रमा देवी को वार्ड 18 से टिकट दिया है.
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नामांकन दाखिल करने आए जयपुर दक्षिण के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस बार भी जयपुर में भाजपा का बोर्ड बने. उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में जिस तरह से जयपुर जिला परिषद में काम हुआ है, उसी आधार पर हम जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे. राजेश गुर्जर ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि भाजपा ने वार्ड 22 से एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है. उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर आम जनता के विकास के कार्य किए जाएंगे जहां भी पानी, बिजली, रोड, चिकित्सा की जरूरत होगी वहां आम जनता को यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. हम सब मिलकर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के विकास की चिंता करेंगे और उसके कार्य करेंगे.
'जो सुविधा निगम में, वही सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में देंगे' : पूर्व जिला प्रमुख रमा देवी ने भी जिला परिषद सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को महत्व दिया है. सीएम भजनलाल का एक उद्देश्य है कि जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंची हैं, उन सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाना है. जो सुविधा निगम में दी जाती हैं, वही सुविधा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिले. रमा देवी पिछले कार्यकाल में जिला प्रमुख रही थीं. रमा देवी ने पिछली बार कांग्रेस के सिंबल पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था. लेकिन जीत के बाद वह भाजपा में शामिल हो गईं. इसके बाद उन्होंने भाजपा के सिम्बल पर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा और एक वोट से जीत हासिल की.
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'ग्रामीण संकल्प पत्र के सभी वादे होंगे पूरे' : जमवा रामगढ़ पंचायत समिति की भाजपा प्रभारी डॉ मनीषा सिंह प्रत्याशियों के साथ नामांकन भरवाने जिला कलेक्ट्रेट पहुंची. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा. पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण आदि मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा. सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है. निकाय चुनाव में भी भाजपा को बंपर जीत मिली थी. डबल इंजन सरकार में स्थानीय निकाय के रूप में तीसरा इंजन जुड़ा था अब इसमें ग्रामीण विकास का इंजन भी जुड़ने जा रहा है. उन्होंने पंचायत चुनाव में भी भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने ग्रामीण संकल्प पत्र भी जारी किया है और उसमें लिए गए सभी संकल्प ग्रामीण हित में पूरे किए जाएंगे.
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पूर्व उप जिला प्रमुख मोहन डागर ने भरा नामांकन : जयपुर जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व उप जिलाप्रमुख मोहन डागर को प्रत्याशी बनाया है. डागर जिला परिषद क्षेत्र के परिसीमन से पूर्व के वार्ड 37 से लगातार दो बार सदस्य चुनाव जीतकर नेता प्रतिपक्ष व उप जिला प्रमुख बने. अब वार्ड नंबर 12 से नामांकन दाखिल किया है, यह उनका तीसरा चुनावी मौका है. डागर वर्तमान में कांग्रेस संगठन में महासचिव के पद पर हैं. उन्होंने कहा कि आमेर पंचायत समिति में 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वे प्रदेश व केंद्र सरकार की विफलताओं को आम जनता के बीच लेकर जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों को भी जनता के सामने रखेंगे और जीत के बाद जिला परिषद में ग्रामीण मुद्दों को मजबूती से रखा जाएगा.
चाची के सामने चुनाव लड़ेगी भतीजे की बहू : जयपुर जिला परिषद के वार्ड 47 में रोचक मामला सामने आया. यहां भाजपा महिला प्रत्याशी के सामने उनके भतीजे की बहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगी. पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय मीणा ने बताया कि इस बार उन्होंने अपनी माता पूर्व प्रधान मंजू मीणा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मंजू मीणा को टिकट नहीं देकर उनकी चाची मंजू मीणा को टिकट दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके चाची को टिकट देकर परिवार में फूट डालने का काम किया है. विजय मीणा ने कहा कि वह अब अपनी पत्नी सुनीता मीणा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वा रहे हैं. निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता मीणा ने कहा कि वह स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और पिछले कार्यकाल में उनके पति विजय मीणा ने जो कार्य किए हैं, उसी के आधार पर आम जनता के बीच वोट मांगने जाएगी.
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बारां में दावेदारों से लिया फीडबैक : पंचायतीराज चुनावों को लेकर मंगलवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व कोटा संभाग प्रभारी महेन्द्र कुमावत ने बारां पहुंचकर सांसद कार्यालय पर चुनाव लड़ने वाले देवदारों से वन टू वन चर्चा की. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर आज हम बारां जिले के दौरे पर आए हैं. हमने टिकट के दावेदारों से वन टू वन बातचीत कर उनका फीडबैक लिया है. उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवार होगा. अपने वार्ड में जिसकी छवि अच्छी हो. जिसने पार्टी के लिए काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे. साथ ही सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले इस बात का ध्यान रखा जाएगा.
भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार ने कहा फील्ड में सर्वे के लिए भी हमने हमारे कार्यकर्ताओं को लगा रखा है. हम सब बैठकर सभी लोगों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं. उसके बाद ही प्रत्याशी का चयन किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी की जीत निश्चित है. जिस प्रकार के काम हमारी सरकार व यहां जनप्रतिनिधियों ने किए हैं, उन्हें लेकर हम जनता के बीच जाएंगे. इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, बारां जिला प्रभारी मोहन उपाध्याय, प्रधान मोरपाल सुमन, भाजपा नेता लक्ष्मीनारायण नागर, जयेश गालव समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.