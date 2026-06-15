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सोमवती अमावस्या के दिन चित्रकूट में उमड़ी भीड़; 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कपड़े चेंजिंग रूम, पानी आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की.

चित्रकूट में श्रद्धालुओ की भीड़
चित्रकूट में श्रद्धालुओ की भीड़ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 3:26 PM IST

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चित्रकूट: धर्म नगरी चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेला को लेकर सोमवार की सुबह से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने रामघाट पहुंचकर मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई. मतगजेंद्र नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर कर दान पुन्य कर रहे है. जलाभिषेक करने के बाद भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन कर कामदगिरि पर्वत की पांच कोसीय परिक्रमा कर अपनी मन्नते मानते है.

बता दें कि ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ नदियों में स्नान करने का विशेष ही महत्व होता है. रामघाट तट पर मां मंदाकिनी नदी किनारे तुलसी दास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे. सोमवती अमावस्या के दिन मां मंदाकिनी नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कपड़े चेंजिंग रूम, पानी आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार को असुविधा न हो.

वहीं सोमवती अमावस्या को लेकर तोता मुखी हनुमान मंदिर के महंत मोहित दास महाराज ने बताया है कि अधिक मास की अमावस्या है पुरुषोत्तम मास के अमावस्या है यह लगभग 300 वर्षों बाद के पश्चात ऐसा संयोग सोमवती अधिक मास की सोमवती अमावस्या पड़ी है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन मां मंदाकिनी में स्नान करने कामतानाथ भगवान की परिक्रमा, दान करते हैं.

इसमें जो भी धार्मिक कार्य किये जाते हैं उसका सौ गुना फल मिलता है , तीन सौ वर्ष बाद अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पड़ी है इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है.

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