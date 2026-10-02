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संतान की दीर्घायु के लिया मनाया जाता है जिउतिया पर्व, निर्जला व्रत रखकर माताएं करती हैं व्रत

देवघर में जिउतिया पर्व को लेकर उत्साह ( Etv Bharat )

देवघर/साहिबगंज: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हिंदू धर्म में जिउतिया पर्व मनाया जाता है. यह पर्व माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए जिउतिया व्रत करती हैं. 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, निर्जला व्रत और पारण की परंपरा निभाई जाती है.