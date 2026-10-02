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संतान की दीर्घायु के लिया मनाया जाता है जिउतिया पर्व, निर्जला व्रत रखकर माताएं करती हैं व्रत

देवघर में जिउतिया पर्व को लेकर स्थानीय लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

JITIYA VRAT 2026
देवघर में जिउतिया पर्व को लेकर उत्साह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 1:48 PM IST

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देवघर/साहिबगंज: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हिंदू धर्म में जिउतिया पर्व मनाया जाता है. यह पर्व माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए जिउतिया व्रत करती हैं. 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, निर्जला व्रत और पारण की परंपरा निभाई जाती है.

नहाय खाय से हो गई जिउतिया पर्व की शुरुआत

शुक्रवार से जिउतिया पर्व के नहाय खाय की शुरुआत हो गई है. देवघर में जिउतिया पर्व को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. बाबा धाम परिसर से लेकर शहर के बाजारों तक इस पर्व को लेकर चहल-पहल बढ़ गई है. महिलाएं पूजा-पाठ और व्रत से संबंधित सामग्री की खरीदारी करती नजर आ रही हैं.

देवघर में जिउतिया पर्व को लेकर उत्साह (Etv Bharat)

राजा जीमूत वाहन की त्याग और करुणा से जुड़ी है पौराणिक कथा

जिउतिया पर्व को लेकर बाबा धाम के पुजारी प्रमोद शृंगारी बताते हैं कि पौराणिक कथाओं में इस व्रत का संबंध राजा जीमूत वाहन की करुणा, त्याग और दयालुता से बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था कि जो माताएं अपने बेटों की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना से निराहार एवं निर्जल जीवित्पुत्रिका व्रत करेंगी, उनके पुत्रों को दीर्घायु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

पौराणिक कथा में छुपा है जिउतिया पर्व का महत्व

वहीं, एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक, राजा जीमूतवाहन एक बार पहाड़ पर भ्रमण कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को रोते हुए देखा. जब राजा जीमूतवाहन ने महिला से उसकी पीड़ा का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि उसका बेटा शंखचूड़ नाग है और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ आज उसे उठाकर अपना आहार बना लेंगे, पुत्र वियोग की आशंका में वह विलाप कर रही थी.

Zingli Vegetable
झिंगली सब्जी (Etv Bharat)

महिला की पीड़ा देखकर दयालु राजा जीमूतवाहन ने खुद गरुड़ का आहार बनने का निर्णय लिया, ताकि उस मां के बेटे की रक्षा हो सके. राजा जीमूतवाहन के त्याग और करुणा को देखकर गरुड़ प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को जीवनदान दे दिया.

पौराणिक मान्यता है कि राजा जीमूतवाहन के इस त्याग और मातृ-प्रेम को देखते हुए गरुड़ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो भी मां अपने बेटे की दीर्घायु के लिए श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करेगी, उसके पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होगा. इसी धार्मिक मान्यता की वजह से हिंदू परंपरा में जिउतिया पर्व का विशेष महत्व माना जाता है.

जिउतिया को लेकर देवघर के बाजार में बढ़ी भीड़

जिउतिया पर्व को लेकर देवघर के बाजारों में भी काफी चहल-पहल देखने को मिल रही है. पर्व में प्रयोग होने वाली सामग्री के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. वैसे आम दिनों में 40 से 50 रुपये किलो बिकने वाला सतपथु अब करीब 200 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है. ऐसे ही झिंगली की कीमत भी 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है.

मछली बाजार में भी बढ़ी भीड़, कीमतों में उछाल

जिउतिया पर्व के चलते मछली बाजार में भी सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस पर्व के दौरान मछली का सेवन करने की भी परंपरा रही है. इसी वजह से पर्व के मौके पर मछली की मांग बढ़ गई है और इसके दाम भी आम दिनों की तुलना में अधिक देखने को मिल रहे हैं.

शनिवार से शुरू होगा निर्जला व्रत

धर्माचार्यों के मुताबिक, शनिवार से 10:30 बजे से महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी. यह व्रत रविवार सुबह करीब 7:30 बजे तक चलेगा. इसके बाद धार्मिक विधि-विधान के अनुसार, व्रती महिलाएं पारण करेंगी. जिउतिया पर्व के दौरान माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और मंगलमय भविष्य की कामना करती हैं. देवघर जैसे धार्मिक नगरी में इस पर्व को लेकर श्रद्धा और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है.

JITIYA VRAT 2026
मुक्तेश्वर गंगा घाट पर स्नान (Etv Bharat)

साहिबगंज के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर स्नान

साहिबगंज में जिउतिया पर्व शुरू हो गया है. पर्व के पहले दिन माताओं ने मुक्तेश्वर गंगा घाट पर स्नान किया. उसके बादज गंगाजल भरकर घर पहुंची और कई तरह की सब्जी और पकवान बनाएं. बता दें कि व्रत करने वाली माताएं सबसे पहले खाना खाकर अनुष्ठान शुरू करती है.

इधर, व्रत रखनी वाली महिलाओं ने बताया कि यह पर्व बेटे एवं बेटी दोनों के लिए होता है. संतान की दीर्घायु की कामना के लिए यह निर्जला व्रत है.

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