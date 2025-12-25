ETV Bharat / state

क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में लोगों की भीड़, कई प्रार्थना सभा आयोजित

क्रिसमस के मौके पर हजारीबाग और धनबाद के चर्चों में काफी भीड़ उमड़ी. प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं.

Christmas Day 2025
प्रार्थना करते लोग (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 25, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग/धनबाद: झारखंड में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है. क्रिसमस के मौके पर विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. हजारीबाग और धनबाद में भी चर्च में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी. लोगों में काफी उत्साह देखा गया.

हजारीबाग में विभिन्न चर्चों में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे. चर्चों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया. बुधवार आधी रात से यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किए गए. देर रात तक खास प्रार्थना सभाएं हुईं. केक काटे गए, और लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की बधाई दी. कैरोल गीतों की गूंज सुनाई दी. सभी चर्चों में यीशु के जन्म को दर्शाने वाले सुंदर चरनियां बनाईं गई. चर्चों के अलावा कई घरों में भी प्रतीकात्मक चरनियां लगाई गईं. प्रार्थना के दौरान, यीशु के जन्म के संदेश – प्यार, शांति और भाईचारे – पर जोर दिया गया.

गिरजाघरों में लोगों की भीड़ (ईटीवी भारत)

बस स्टैंड और ज़ुलू पार्क के पास के चर्चों में भारी भीड़ देखी गई. आधी रात को खड़े होने की भी जगह नहीं थी, जबकि बाजार भी देर रात तक गुलजार रहे. चर्चों के सामने केक और मोमबत्तियां बेचने वाली दुकानें लगाई गईं थी. लोग केक खरीदते भी दिखे.

Christmas Day 2025
क्रिसमस का जश्न (ईटीवी भारत)

धनबाद के चर्चों में भी भारी भीड़

हजारीबाग के साथ कोयलांचल धनबाद के चर्चों में भी यीशु मसीह का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. क्रिसमस के दिन लोग रेलवे स्टेशन के पास सेंट एंथोनी चर्च पहुंचे. खास प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. चर्च में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिसे खूबसूरती से सजाया गया.

Christmas Day 2025
क्रिसमस का जश्न (ईटीवी भारत)

श्रद्धालुओं ने कहा कि प्रभु यीशु ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें मिलकर रहना है और जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना है. चर्च के फादर अमातुस कुजूर ने कहा कि इंसान ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि ईश्वर ही सबसे पहले इंसान की तलाश में इस धरती पर आते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर प्यार और शांति का प्रतीक हैं. प्यार और शांति इंसान के जीवन में जरूरी हैं. जहां शांति और प्यार नहीं होता, वहां परिवार टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं. ईश्वर ऐसा नहीं चाहते. वे चाहते हैं कि सभी परिवार प्यार से एकजुट रहें. अगर प्यार होगा, तो समाज और देश में शांति होगी.

Christmas Day 2025
चर्च (ईटीवी भारत)

यह भी पढ़ें:

क्रिसमस की आधी रात में रांची के चर्चों में गूंजा प्रभु यीशु का संदेश, प्रार्थना और आराधना से गुलजार रहा शहर

संत जेवियर्स कॉलेज के क्रिसमस मिलन महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल, प्रेम और मानवता का दिया संदेश

चरनी में सजी सादगी और प्रेम की कहानी, क्रिसमस बाजारों में दिखा साझा विश्वास

TAGGED:

CHRISTMAS DAY
CHRISTMAS IN JHARKHAND
HAZARIBAG CHURCHES
झारखंड में क्रिसमस
CHRISTMAS DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.