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आसमान छोड़ सड़क पर आया विमान! टोल प्लाजा पर थम गई रफ्तार, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़

क्रैश की अटकलें लगाईं लोग: सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह विमान यहां कैसे पहुंचा और कहां ले जाया जा रहा है. विमान का अगला और बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रहा था. इसे देखकर कई लोग इसे क्रैश हुआ विमान मान रहे थे.

सेल्फी का सिलसिला शुरू: विमान जमीन पर था, लेकिन लोगों का उत्साह आसमान छू रहा था. कुछ युवक क्षतिग्रस्त विमान के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखे, जबकि कई लोग नीचे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते रहे. मोबाइल कैमरों की फ्लैश चमकने लगी.

टोल प्लाजा पर लंबाई बनी मुश्किल: विमान की अधिक लंबाई के कारण ट्रेलर को टोल प्लाजा से निकालने में काफी परेशानी हुई. चालक को उसे कुछ देर के लिए फोरलेन पर ही रोकना पड़ा. इतने में ही आसपास के गांवों से भी लोग पहुंच गए. किसी के लिए यह हैरत का दृश्य था तो किसी के लिए जिंदगी में पहली बार सड़क पर विमान के साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका.

बक्सर: बिहार के बक्सर में शुक्रवार को बक्सर-पटना फोरलेन पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला. औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव के पास टोल प्लाजा से गुजर रहे एक बड़े ट्रेलर पर विशालकाय क्षतिग्रस्त विमान लदा हुआ था. सड़क पर विमान देखकर राहगीरों की आंखें ठिठक गईं. पहले कौतूहल से देखने वाले लोग जल्द ही मोबाइल निकालने लगे और पूरा इलाका सेल्फी प्वाइंट में बदल गया.

मरम्मत के लिए यार्ड की ओर: ट्रेलर चालक से पूछताछ की गई तो उसने संकेत दिया कि विमान को मरम्मत के लिए किसी यार्ड में ले जाया जा रहा है. वो कैमरे के सामने वह स्पष्ट जानकारी देने से बचता रहा. विमान को कहां से लाया गया और अंतिम गंतव्य क्या है, इस बारे में मौके पर कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

सड़क की रफ्तार कुछ देर थमी: टोल प्लाजा पर विमान की लंबाई ने ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी कि बड़े ट्रेलर को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. एक तरफ फोरलेन पर वाहनों की आवाजाही, दूसरी तरफ ट्रेलर पर लदा विशाल विमान और उसके आसपास मोबाइल लिए खड़ी भीड़.

क्षतिग्रस्त विमान (ETV Bharat)

विमान की असली पहचान और इतिहास: इस विमान पर VT-SCK निबंधन संख्या अंकित है. यह एयरबस ए319-112 मॉडल का है, जिसका निर्माण 2007 में जर्मनी के हैमबर्ग शहर में हुआ था. इसमें आठ बिजनेस और 114 इकोनॉमी क्लास की कुल 122 सीटें थीं. एयर इंडिया के बेड़े में लंबे समय तक यात्री सेवा देने वाला यह जहाज अप्रैल 2019 में दिल्ली-पटना रूट पर भी उड़ा था. इसकी अंतिम उड़ान 15 दिसंबर 2019 को हुई. इसके बाद इसे कोलकाता में रखा गया और अप्रैल 2024 में स्क्रैप घोषित कर दिया गया. डैने व इंजन पहले ही हटाए जा चुके थे.

अब कबाड़ से नई जिंदगी की ओर: एक कंपनी ने इस सेवा-मुक्त एयरफ्रेम को कबाड़ के रूप में खरीदकर पटना लाया है. यह कंपनी विमानों को तोड़ने, उनके हिस्सों को ले जाने और जरूरत पड़ने पर दोबारा जोड़ने का काम करती है. आजकल कई कंपनियां ऐसे स्क्रैप विमानों के मुख्य ढांचे खरीदती हैं, जिन्हें रेस्तरां, थीम पार्क या अन्य आकर्षण स्थलों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बक्सर की सड़क पर दिखे इस विमान की कहानी अब आसमान छोड़कर जमीन पर नई उपयोगिता की ओर बढ़ चुकी है.

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