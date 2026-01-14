ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर्व पर देवालयों में जुटी भीड़, सिद्धबाबा धाम पर विशेष आयोजन

एमसीबी : जिला मकर संक्रांति के पावन पर्व पर धार्मिक उल्लास से सराबोर दिखाई दिया. ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो गया, जिसके साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों सिद्धबाबा धाम, हसदेव गंगा तट और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहा. पूजा, स्नान और दान का पुण्य प्राप्त करने श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा रहा.

सिद्ध बाबा समिति के सदस्य मनोज कक्कड़ ने बताया कि इस बार मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए समिति की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने बताया कि भक्तों के आने-जाने की सुव्यवस्थित लाइन, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है.किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए स्वयंसेवकों की विशेष टीम भी तैनात है.

मकर संक्रांति पर्व पर देवालयों में जुटी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन

श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर-दराज से आए भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.शासन–प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है. पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार कर रहा है, ताकि भीड़ में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो. हसदेव गंगा तट पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. सूर्योदय से पहले ही बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र नदी में स्नान कर संक्रांति का शुभारंभ किया.

सिद्धबाबा धाम पर विशेष आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि पूजा-पाठ के बाद लोगों ने तिल, गुड़, खिचड़ी और वस्त्र का दान कर पुण्य कमाया. मेले में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक सामान, खाद्य सामग्री और हस्तशिल्प की दुकानें भी लगाई गईं, जिनसे पूरे स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा. अमरपुर, छठी, पोड़ी, जामपानी, झगराखांड और आसपास के गांवों में भी मंदिरों में विशेष पूजा और कार्यक्रम आयोजित हुए. महिलाएं सुबह से ही समूहों में मंदिरों की ओर जाती दिखी . बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह रहा, जिन्होंने मेले में झूले, पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया- मनोज कक्कड़, सिद्ध बाबा समिति के सदस्य

मंदिर परिसर में खास तैयारियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मकर संक्रांति के अवसर पर शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया. शाम तक जिले के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर रौनक बनी रही. मकर संक्रांति के इस पावन पर्व ने एक बार फिर जिले को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया.श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर उत्साह देखते ही बनता था. पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का यह संगम एमसीबी जिले में लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा.



धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, कबीरधाम में पोस्टर लगाकर विरोध

कोंडागांव में धान उठाव नहीं होने से किसान परेशान, नेशनल हाईवे पर लगाई गाड़ियां, सैकड़ों वाहन फंसे

बालोद में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस नाराज, कलेक्टर से मिलकर दर्ज कराई शिकायत