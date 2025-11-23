ETV Bharat / state

देहरादून शहर काजी मौलाना अहमद काजमी के अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, कांग्रेस नेता भी हुए शामिल

सुपुर्द-ए-खाक हुए देहरादून शहर के काजी मौलाना मोहम्मद अहमद काजमी, अंतिम यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना

DEHRADUN CITY QAZI AHMED KAZMI
काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी को अंतिम विदाई देने उमड़ी भीड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
देहरादून: दून शहर के काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा. बीते रोज उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था. जिनका आज अंतिम यात्रा निकाली गई. उन्हें नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक किया गया. वहीं, काजी अहमद कासमी के इंतकाल पर मुस्लिम समुदाय और परिचितों के साथ सामाजिक व राजनीतिक संगठनों में शोक की लहर है. उनके अंतिम यात्रा में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि देहरादून में एक अमन पसंद धार्मिक नेता को खो दिया है.

काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी का 74 साल की उम्र में हुआ इंतकाल: जानकारी के मुताबिक, मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी साल 1981 से देहरादून के शहर काजी थे. जिनका 74 साल की उम्र में इंतकाल हो गया. बीते रोज यानी 22 नवंबर को मोहम्मद अहमद कासमी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए नजीबाबाद जा रहे थे. तभी अचानक उनका इंतकाल हो गया. बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था. जिससे उनका इंतकाल हुआ. वहीं, रविवार यानी 23 नवंबर को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई. उनके घर से चंदर नगर स्थित कब्रिस्तान तक लोगों का हुजूम उमड़ा. जहां नम आंखों से उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

DEHRADUN CITY QAZI AHMED KAZMI
काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

काजी अहमद कासमी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सूर्यकांत धस्माना: काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि वो बीते 45 सालों से देहरादून के शहर काजी के पद पर रहे. साथ ही देहरादून की जामा मस्जिद के पेश इमाम के रूप में अपनी सेवाएं दी. शहर काजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन खुश मिजाज व अमन पसंद धार्मिक नेता थे. हमेशा शहर में अमन चैन और आपसी धार्मिक सौहार्द के पक्षधर रहे. सभी धर्मों के लोगों का उनके प्रति आदर का भाव रहा.

DEHRADUN CITY QAZI AHMED KAZMI
अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सूर्यकांत धस्माना बोले- देहरादून ने खोया एक अमन पसंद धार्मिक नेता: वहीं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के इंतकाल से देहरादून ने एक अमन पसंद धार्मिक नेता को खो दिया है. उन्होंने होली के दिन 14 मार्च 2025 को मस्जिदों में जुमे की नमाज का समय बदलकर ढाई बजे कर दिया था. यह फैसला उन्होंने प्रशासन और पुलिस की अपील के बाद लिया था. जिसे काफी सराहा गया था. उधर, काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के इंतकाल के बाद तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों में शोक की लहर है.

