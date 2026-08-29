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सावन खत्म होते ही करोड़ों का मटन-चिकन खा गए बिहार के लोग, दरभंगा में नॉनवेज की दुकानों पर उमड़ी भीड़

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में सावन में करीब डेढ़ महीने तक मांसाहार और तामसिक भोजन (प्याज-लहसुन आदि) से परहेज करने वाले लोगों का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ. सावन समाप्त होते ही मटन, चिकन और मछली की दुकानों पर खरीदार टूट पड़े. शनिवार सुबह से ही नॉनवेज दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं.

दुकानों पर घंटों का इंतजार: सैदनगर, लहेरियासराय टावर, बेता, कटहलबाड़ी, दोनार मछली मंडी, आयकर चौक, आजमनगर और सिंवधारा सहित कई इलाकों में ग्राहकों की भारी भीड़ दिखी. मुख्य मार्ग स्थित दुकानों पर इतनी भीड़ जमा हुई कि सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई और जाम की स्थिति बन गई. मटन व चिकन लेने वालों को एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

नॉनवेज की कीमतों में उछाल: मटन 700 से 800 रुपये प्रति किलो बिका, जबकि कुछ जगहों पर यह कीमत करीब हजार रुपये तक पहुंच गई. चिकन 200 से 240 रुपये प्रति किलो बिका. थोक चिकन कारोबारियों ने बताया कि "मांग इतनी बढ़ गई कि स्टॉक कम पड़ने लगा, जिससे कीमतें 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक चढ़ गईं."

दोनार मछली मंडी में रिकॉर्ड बिक्री: दोनार मछली मंडी में सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं. लोगों को एक घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा. मछली मंडी अध्यक्ष विशाल कुमार के अनुसार सुबह 10 बजे तक ही 80-90 लाख रुपये की मछली बिक चुकी थी. दोपहर तक यह आंकड़ा एक करोड़ रुपये पार करने की संभावना जताई गई.

"आज सुबह 10 बजे तक 80-90 लाख की मछली बिक चुकी है और दोपहर तक यह आंकड़ा करोड़ पार कर सकता है. काफी संख्या में लोग मछली खरीदने आ रहे. चिकन मटन की भी बिक्री खूब हो रही है."-विशाल, अध्यक्ष, मछली मंडी

सुबह से दोपहर तक 10 करोड़ का कारोबार: अहले सुबह से ही मछली मंडी सहित मुहल्ला स्तर पर खुली चिकन और मीट दुकानों पर ग्राहकों का तांता लग गया. खरीदारों को अपनी बारी आने में कम से कम आधा घंटा इंतजार करना पड़ा. जिले में सुबह से दोपहर तक मीट, मछली और चिकन का कुल कारोबार करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया.