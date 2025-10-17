ETV Bharat / state

कानपुर का 150 साल पुराना बाजार; पीतल, तांबा व फूलों के बर्तनों की जबरदस्त डिमांड, जानें मैजिक गिलास की खासियत

बर्तन कारोबारी रविंद्र कुमार वर्मा बताते हैं कि, जब से बर्तन पर 12% से 7% जीएसटी हुआ है, तब से बर्तन की खरीदारी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है. पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजार में काफी अच्छी खासी रौनक धनतेरस के त्योहार पर देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि इस बार लोग पुराने दौर की ओर वापस लौट रहे हैं. बाजार में धनतेरस के त्योहार को देखते हुए पीतल, तांबा व फूलों के बर्तनों की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है.

कानपुर स्थित भूसा टोली बर्तन बाजार धनतेरस के त्योहार पर लोगों से गुलजार है. इस बाजार की सबसे खास बात यह है कि यहां से वर्षों पहले जुड़े परिवारों की छठवीं पीढ़ी बर्तन का कारोबार कर रही है.

कानपुर : दीपावली के त्योहार से ठीक पहले धनतेरस का अपना एक अलग महत्व है. इस दिन लोग गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति के साथ-साथ बर्तन की भी खरीदारी करते हैं. आज हम आपको कानपुर की करीब डेढ़ सौ साल से ज्यादा पुरानी बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं.

जाने क्या हैं इस बार बर्तन के रेट? - कलेवा सेट (एंटीक) 5 साल पहले ₹650 इस बार ₹680. - स्टील कलेवा सेट 5 साल पहले ₹350 इस बार ₹430. - पीवीडी कोटिंग गिलास 6 पीस सेट 5 साल पहले ₹330 इस बार ₹340. - स्टील चम्मच सिंगल पीस 5 साल पहले ₹4 इस बार ₹5. - स्टील ग्लास सिंगल पीस 5 साल पहले ₹20 इस बार ₹25. - स्टील थाली 5 साल पहले ₹140 इस बार ₹150. - स्टील कटोरी नार्मल 5 साल पहले ₹15 इस बार ₹20. - डिजाइनर स्टील कटोरी 5 साल पहले ₹40 इस बार ₹90.

उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि फूल के बर्तन में खाना खाने से और बनाने से काफी ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है, जिस वजह से इस बार इनका चलन काफी तेजी से बढ़ा है. उन्होंने बताया कि, जो बर्तन पहले 250 से ₹300 के मिल रहे थे, वह अब लोगों को 20 से 25 रुपये कम कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस बार हमें 10% व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद है. जिस तरह से अभी तक लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि त्योहार पर कारोबार काफी ज्यादा अच्छा होगा.

बर्तन कारोबारी ईश्वर सिंह वर्मा ने बताया कि, हुलागंज बर्तन बाजार सदर बाजार के अंतर्गत आता है. यह करीब 100 वर्षों से ज्यादा का हमारा स्थान है. पहले यहां पर बहुत कम और सीमित दुकानें हुआ करतीं थीं. इसके अलावा यहां कई और चीजों का भी व्यापार होता था. उन्होंने बताया कि इस बाजार में आपको शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर अन्य सभी प्रकार के बर्तन बेहद अच्छे और किफायती दामों पर उपलब्ध हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि, इस बाजार में कानपुर व आसपास के जिलों से व्यापारी खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा आमदिनों में भी यहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है.

अब जानिए बाजार से जुड़ी कुछ रोचक बातें. - हटिया बाजार में 200 दुकानें सिर्फ थोक बिक्री की हैं. - करीब 100 फुटकर कारोबार करने वाले भी यहां आस-पास दुकानदार हैं. - करीब 1000 दुकानें शहर के कई अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पर बर्तन का कारोबार होता है. - करीब 30 हजार लोग इन बर्तन की दुकानों में काम करके रोजगार पा रहे.



उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए खास कॉपर और गोल्डन की पूजा की थाली भी बाजार में आई है, जिसको लेकर भी काफी डिमांड देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि, चांदी की कटोरी की कीमत करीब 1100 रुपये है. इस बार बर्तन बाजार में एक मैजिक गिलास भी आया है, जिसकी डिमांड भी लोगों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. मैजिक गिलास की खास बात यह है कि आप इस गिलास में जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे तो गिलास का कलर अपने आप बदल जाएगा. लेजर प्रिंट वाले इस गिलास के 6 पीस की कीमत 340 रुपये है. उन्होंने बताया कि, पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो बर्तनों के दामों में 7 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.





