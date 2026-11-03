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धर्मशाला कॉलेज में NSUI-ABVP कार्यकर्ताओं में मारपीट, क्रॉस FIR दर्ज

NSUI-ABVP कार्यकर्ताओं में भिड़ंत मामला ( ETV Bharat )

धर्मशाला: धर्मशाला कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया है. मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया और दोनों पक्षों को शांत किया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. दरअसल धर्मशाला कॉलेज में किसी बात को लेकर ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे के बैनर और फ्लेक्स फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया.

"दोनों पक्षों में एक-दूसरे के बैनर और फ्लेक्स फाड़ने के आरोपों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है. इसके बाद कॉलेज में छात्र एक-दूसरे के साथ भिड़ गए. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना धर्मशाला की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा