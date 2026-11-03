धर्मशाला कॉलेज में NSUI-ABVP कार्यकर्ताओं में मारपीट, क्रॉस FIR दर्ज
धर्मशाला कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच का विवाद मारपीट में हुआ तब्दील, कई छात्र हुए घायल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:00 AM IST
धर्मशाला: धर्मशाला कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया है. मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया और दोनों पक्षों को शांत किया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. दरअसल धर्मशाला कॉलेज में किसी बात को लेकर ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे के बैनर और फ्लेक्स फाड़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया.
"दोनों पक्षों में एक-दूसरे के बैनर और फ्लेक्स फाड़ने के आरोपों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है. इसके बाद कॉलेज में छात्र एक-दूसरे के साथ भिड़ गए. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना धर्मशाला की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा
दो गुटों की भिड़ंत में कई छात्र घायल
कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की इस भिड़ंत में कुछ छात्र भी घायल हो गए. पुलिस इन छात्रों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंची. पुलिस की ओर से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि धर्मशाला पुलिस थाना में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की छानबीन की जा रही है.
"इस मामले में कुछ छात्र मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जोनल अस्पताल लाया गया था. इलाज के बाद इन छात्रों को छुट्टी दे दी गई है. मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा
BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि धर्मशाला कॉलेज में दो गुटों में हुई भिड़ंत को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 191(2), 191(3), 190 और 115(2) के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर घटना की जांच में पुलिस थाना धर्मशाला की टीम जुट गई है.