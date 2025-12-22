ETV Bharat / state

अलवर में बाहरी अपराधियों ने बढ़ाई दहशत, रंगदारी व लूट जैसी घटनाओं को दिया अंजाम, कई गिरफ्तार

बॉर्डर पार क्राइम अलवर पर पड़ रहा भारी, पुलिस ने सैंकड़ों बदमाशों को किया गिरफ्तार.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
December 22, 2025

अलवर: हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश से ​नजदीकी अलवर जिले को भारी पड़ रही है. कारण है कि इन बाहरी राज्यों के अपराधी अलवर में अपराध की विभिन्न संगीन घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से बॉर्डर पार कर अलवर पुलिस की मुसीबत बढ़ाते रहे हैं. पुलिस ने बीते तीन सालों में रंगदारी व लूट जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले बाहरी राज्यों के सैंकड़ो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं बॉर्डर पार से आने वाले क्राइम पर रोक लगाने के लिए इंटर स्टेट क्राइम मीटिंग भी सहायक बन रही हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर जिले में बाहरी राज्यों से आकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ अलवर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में बाहरी राज्यों के 668 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं वर्ष 2025 में एक प्रकरण जबरन वसूली का दर्ज हुआ था, इसमें पुलिस ने कार्रवाई कर अपराधी को गिरफ्तार किया. एएसपी कांबले ने बताया कि भले ही बॉर्डर पार से आने वाले अपराधी अलवर जिले में अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हो, लेकिन अलवर पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उनकी गिरफ्तारी करती है. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस के पास अभी कोई ऐसा प्रकरण लंबित नहीं है, जिसमें बाहरी राज्यों के अपराधी पर कार्रवाई नहीं हुई हो.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

बॉर्डर पार अपराधियों को रहता फायदा : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि भौगोलिक स्थिति के चलते कई बार बॉर्डर पार स्थित जिलों के अपराधियों को दूसरे राज्यों में जाकर अपराध करने और वहां से वापस आने में आसानी होती है, जिसके चलते कई बार अपराध का ग्राफ भी बढ़ता है, लेकिन अलवर पुलिस बॉर्डर पार से आने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बॉर्डर पार से आने वाले क्राइम पर रोक लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है. उन्होंने बताया कि बॉर्डर पार से आने वाले अपराधियों की धर पकड़ के लिए अलवर पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरे, इंटेलीजेंस कलेक्शन प्रभावी तरीके से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र संवेदनशील इलाका होता है, यहां अलवर पुलिस और भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है. इसके अलावा समय-समय पर इंटर स्टेट क्राइम मीटिंग में पुलिस के उच्च अधिकारी बॉर्डर पार से आने वाले अपराध पर रोक लगाने पर चर्चा कर रणनीति बनाते रहे हैं.

तीन साल में सैंकड़ों अपराधियों को दबोचा : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले ने बताया कि वर्ष 2023 से 25 तक अलवर जिले से बाहर के सैंकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2023 में 737, 2024 में 783 एवं 2025 में 668 बाहरी जिलों के अपराधी शामिल हैं. एएसपी ने बताया कि जिले में जबरन वसूली की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 2023 में एक, 2024 में 4 एवं 2025 में एक अपराधी को पकड़ा गया है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है.

सीमावर्ती राज्यों के अपराधियों ने दिया संगीन घटनाओं को अंजाम : अलवर जिले में गत 22 नवम्बर को अलवर शहर के तिजारा फाटक के पास एक ज्वैलर्स की दुकान पर लूट की बड़ी वारदात हुई, इसमें करीब 35 लाख रुपए के आभूषण व नगदी की लूट की गई. इस घटना को पड़ोसी राज्य हरियाणा के अपराधियों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें अलवर पुलिस ने कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मई 2024 में अलवर शहर के जेल चौराहे स्थित एक होटल पर बदमाशों ने फायरिंग कर रंगदारी की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के तार भी हरियाणा से जुड़े मिले, जिसमें पुलिस हरियाणा के कई अपराधियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा 4 नवम्बर 2024 में अलवर शहर में हनुमान सर्किल के पास एक मिठाई की दुकान पर तोड़फोड़ व रंगदारी के आरोप में एक हिस्टीशीटर को गिरफ़्तार किया.

अलवर में अपराध
CROSS BORDER CRIME
बॉर्डर पार क्राइम
CRIME IN ALWAR

