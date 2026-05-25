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सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के नाम पर करोड़ों ठगे, आजमगढ़ पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़

आजमगढ़ पुलिस ने ठग गिरोह का किया भंडाफोड़. ( ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती दिलाने के नाम पर युवाओं से लगभग करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूली जा रही थी. वहीं, इस पूरे मामले में रानी की सराय थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों राहुल कुमार, राकेश यादव और प्रदीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार मामले का खुलासा तब हुआ, जब भर्ती होकर प्रशिक्षण ले रहे कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए, और उनकी सेवाएं पूरी तरह से समाप्त कर दी गईं. आजमगढ़ पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. जिसमें कुछ लोगों द्वारा सीआरपीएफ भर्ती के नाम पर पैसा लेने और ठगी करने की जानकारी दी गई थी. शिकायत की गंभीरता से जांच कराई गई, तो शिकायत सही पाई गई.