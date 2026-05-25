सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के नाम पर करोड़ों ठगे, आजमगढ़ पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़
सीआरपीएफ, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूली जा रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 4:48 PM IST
आजमगढ़: जिले में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती दिलाने के नाम पर युवाओं से लगभग करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूली जा रही थी.
वहीं, इस पूरे मामले में रानी की सराय थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों राहुल कुमार, राकेश यादव और प्रदीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार मामले का खुलासा तब हुआ, जब भर्ती होकर प्रशिक्षण ले रहे कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए, और उनकी सेवाएं पूरी तरह से समाप्त कर दी गईं.
आजमगढ़ पुलिस ने बताया कि अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. जिसमें कुछ लोगों द्वारा सीआरपीएफ भर्ती के नाम पर पैसा लेने और ठगी करने की जानकारी दी गई थी. शिकायत की गंभीरता से जांच कराई गई, तो शिकायत सही पाई गई.
जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह युवाओं को नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहा था. वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को जेल भेज दिया है. इसके साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.
वहीं इस पूरे मामले में आजमगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवाओं के भविष्य से साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया से हुई बातचीत में एडिशनल एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि भर्ती के लिए फर्जी निवास पर प्रमाण पत्र बनवाया गया और उसी के आधार पर नौकरी दिलवाई गई, जिसके नाम पर पैसे की वसूली की गई. मामले को संज्ञान में लिया गया और तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया.
उन्होंने बताया कि जांच में गैंग के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई है. जिनकी तलाश की जा रही है.
उन्होंने कहा कि भर्ती के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्तियों को भी कुर्क कराया जाएगा.