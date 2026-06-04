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प्रधानों और उप प्रधानों की शपथ पर खर्च होंगे करोड़ों, मगर एक कदम उठाते ही बच सकते हैं 3 करोड़ रुपए!

हिमाचल में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को चुनाव परिणाम के घोषित होने के बाद एक सप्ताह में शपथ दिलाई जाती है, जिसका नियमों में प्रावधान है. जिला परिषद सदस्यों में जिला मुख्यालय में डीसी शपथ दिलाते हैं, वहीं उपमंडल स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया जाता है. प्रदेश में सभी डीसी ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाने के टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें जिला शिमला में जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों को 6 जून को शपथ दिलाई जाएगी. लेकिन, दूसरी ओर पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधान और उपप्रधानों के लिए प्रदेश के तीन मंडलीय मुख्यालयों शिमला, मंडी और कांगड़ा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है.

पंचायतीराज विभाग ने सरकार को दो विकल्पों के साथ फाइल भेजी है, जिसमें इस बार ऑनलाइन शपथ का भी विकल्प सुझाया गया है, जिसमें क्या सरकार खर्च में कटौती को प्राथमिकता देते हुए सादगी का रास्ता चुनेगी, या फिर दशकों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए इस बार भी प्रधान और उप प्रधानों के शपथ ग्रहण के लिए बड़ा आयोजन कर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे? जिस पर प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार को फैसला लेना है.

इस बीच प्रदेश सरकार के सामने एक दिलचस्प स्थिति खड़ी हो गई है. एक तरफ हर बार की तरह प्रधानों और उपप्रधानों के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की परंपरा है, तो दूसरी तरफ सरकार खुद वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार भी करोड़ों रुपये खर्च कर बड़ा समारोह होगा या फिर सरकार खर्च बचाने का रास्ता अपनाएगी?

शिमला: हिमाचल के गांवों में चुनावी शोर थम चुका है, मतगणना के बाद नई पंचायतों की तस्वीर भी साफ हो गई है. प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के नए चेहरे अब गांव की सत्ता संभालने की तैयारी में हैं. लेकिन, जीत का जश्न और चुनावी मुकाबला खत्म होने के बाद अभी शपथ ग्रहण का एक अहम पड़ाव बाकी है. यही वह औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके बाद सरकार पहली औपचारिक बैठक की तारीख निर्धारित करेगी और नई पंचायतें अपने अधिकारों के साथ कामकाज शुरू कर सकेंगी. इसी आधिकारिक बैठक से जनप्रतिनिधियों को मानदेय भी मिलना आरंभ होगा.

पंचायत चुनावों के बाद अब नए प्रधान और उप प्रधान अपने पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए शपथ दिलाई जानी है. हिमाचल में वर्षों से नव निर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को मंडलीय स्तर पर आयोजित भव्य समारोहों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक शपथ दिलाने की परंपरा रही है. इससे सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्सव भी देखने को मिलता है.

किसे क्या मिलेगा? (ETV Bharat)

सेवानिवृत्त BDO राजेंद्र सिंह तेजटा ने कहा कि, "हालांकि बदलते दौर में तकनीक ने प्रशासनिक कामकाज के तौर-तरीकों को तेजी से बदल दिया है. डिजिटल गवर्नेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बढ़ते उपयोग ने कई ऐसी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, जिनके लिए पहले बड़े स्तर पर संसाधन और धन खर्च करना पड़ता था. ऐसे समय में जब प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकारी खर्चों में मितव्ययिता पर लगातार जोर दिया जा रहा है." पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भी नया विकल्प चर्चा में आ गया है.

राजेंद्र सिंह तेजटा ने कहा कि, जानकारी के अनुसार पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश के तीन मंडलीय मुख्यालयों शिमला, मंडी और कांगड़ा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है. विभागीय आकलन के मुताबिक इन कार्यक्रमों पर करीब तीन करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इस राशि में हजारों प्रधानों और उप प्रधानों के ठहरने, भोजन, परिवहन, मंच, शामियाने और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च शामिल है.

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खर्च बचाने का रास्ता अपनाएगी सरकार?

हिमाचल में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को चुनाव परिणाम के घोषित होने के बाद एक सप्ताह में शपथ दिलाने का प्रावधान. जिला शिमला में जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों को 6 जून को दिलाई जाएगी शपथ. शपथ ग्रहण समारोह में करीब ₹3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान. पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश के 3 मंडलीय मुख्यालयों शिमला, मंडी और कांगड़ा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव. नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को ऑनलाइन शपथ दिलाने का भी सुझाव. प्रदेश के सभी 92 विकासखंडों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण स्थापित, 1157 पंचायतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध.

शपथ ग्रहण में अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका!

वरिष्ठ मीडिया कर्मी ओपी वर्मा का कहना है कि, "यह एक अवसर होता है जब अधिक लोगों तक पहुंच संभव होती है. किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक आयोजन विशेष में इतनी भीड़ एकत्रित होना यानी यह एक ऐसा अवसर है, जिसमें मुख्यमंत्री अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं. ये भी कारण है कि नए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. हालांकि, नई तकनीक में नए जमाने के अनुरूप शपथ ऑनलाइन दिलाई जाती है तो यह और भी अच्छा रहेगा."

हिमाचल में शपथ ग्रहण की तिथि

शपथ ग्रहण की तिथि तय करने के लिए विभाग ने सरकार को फाइल भेज दी है. जिसमें विभाग ने प्रदेश में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) नेटवर्क का उपयोग करते हुए प्रधानों और उप प्रधानों को ऑनलाइन शपथ दिलाने का भी सुझाव दिया है. इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है. प्रदेश के सभी 92 विकासखंडों में वीसी उपकरण स्थापित हैं, जबकि 1157 पंचायतों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है.

ऐसे में यदि सरकार इस विकल्प को मंजूरी देती है तो पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने ब्लॉक अथवा पंचायत स्तर पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण कर सकते हैं. इससे करोड़ों रुपए की बचत होने के साथ हजारों प्रतिनिधियों की लंबी यात्राओं और व्यवस्थागत चुनौतियों से भी निजात मिलेगी. इसके साथ ही डिजिटल हिमाचल की दिशा में यह एक बड़ा और प्रतीकात्मक कदम भी माना जा सकता है, लेकिन इस पर अब सरकार को निर्णय लेना है.

प्रधान-उप प्रधान से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष किसे क्या मिलेगा?

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में सबसे अधिक मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8,300 रुपए मिलेंगे. पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12,000 रुपए मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को प्रति महीने 7,500 रुपए मानदेय मिलेगा.

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