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अररिया में दम तोड़ रही 'हर घर नल का जल' योजना, अधिकांश वार्डों में ठप पेयजल आपूर्ति

कई साल से अररिया में हर घर नल का जल योजना फेल ( ETV Bharat )

रखरखाव की अनदेखी से दम तोड़ रही योजना : स्थानीय नागरिकों के अनुसार कई जगह मोटरें खराब पड़ी हैं, कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जबकि कुछ जलमीनार बिजली संबंधी समस्याओं के कारण बंद हैं. आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद योजना के रखरखाव और नियमित निगरानी पर गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था कई वार्डों में ठप हो चुकी है.

बार-बार शिकायत लेकिन समाधान अब भी दूर : स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन किसी स्तर पर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. भीषण गर्मी के बाद अब बरसात का मौसम भी गुजर रहा है, फिर भी जल संकट जस का तस बना हुआ है. लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है.

इन वार्डों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल इस परियोजना का लाभ अब केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित रह गया है. बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं मिल पाया है. सवाल ये है कि विभाग आखिर कर क्या रहा है?

17 वार्डों में महीनों से ठप है जलापूर्ति : नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 से 23 तक के अधिकांश इलाकों में लंबे समय से नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति बंद पड़ी है. वार्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के हजारों परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं.

कई साल से हर घर नल का जल योजना फेल : अररिया के नगर परिषद क्षेत्र में हाल ये है कि हजारों परिवार पीने के पानी के लिए हैंडपंप, चापाकल और निजी बोरिंग पर निर्भर हैं. हालात ऐसे हैं कि लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है और अब प्रभावित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द 'हर घर नल का जल' आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

अररिया : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर नल का जल' योजना का उद्देश्य हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन अररिया नगर परिषद क्षेत्र में यह योजना अब सवालों के घेरे में है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद शहर के अधिकांश वार्डों में महीनों से नलों से पानी नहीं आ रहा.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जलापूर्ति बहाल नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी : प्रभावित वार्डों के लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि बंद पड़े जलमीनारों, मोटरों और पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए. लोगों का कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

वार्ड पार्षद ने सरकार से पूछे तीखे सवाल : वार्ड पार्षद आबिद हुसैन ने योजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2022 में पार्षद बनने के बाद से उन्होंने "नल तो देखा, लेकिन जल नहीं देखा." उन्होंने बताया कि सरकार के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, क्योंकि वहां स्पष्ट लिखा है कि जहां जलापूर्ति नहीं हो रही है, वहां शिकायत करें. इसके बावजूद आज तक लोगों को पानी नहीं मिला.

''योजना पर लगातार करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और राशि का उठाव भी हो रहा है, लेकिन इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उसका वास्तविक लाभ आखिर किसे मिल रहा है?'' - आबिद हुसैन, वार्ड पार्षद

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'प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं लोग' : आबिद हुसैन ने कहा कि अररिया खास के लोग आज भी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने योजना की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए.

स्थानीय लोगों ने सुनाई अपनी परेशानी : स्थानीय निवासी रज़ी अनवर ने बताया कि सात निश्चय योजना के तहत शुरू हुई जलापूर्ति उनके इलाके में केवल लगभग एक महीने तक चली. इसके बाद कई वर्ष बीत गए, लेकिन नलों में दोबारा पानी नहीं आया. उन्होंने कहा कि सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन उनके इलाके में लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा.

'नल सूखे हैं, सड़कें पानी से भरी रहती हैं' : आजाद नगर वार्ड संख्या 19 के समाजसेवी मो. मुर्शीद आलम ने कहा कि- ''मेरे क्षेत्र में यह योजना पूरी तरह विफल साबित हुई है. नल में पानी नहीं आता, लेकिन बारिश के समय सड़कें जरूर पानी से भर जाती हैं. वार्ड के लोग आज भी पीने के पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर हैं.''

करोड़ों खर्च के बावजूद नल के जल के लिए तरस रहे लोग (ETV Bharat)

दो वर्षों से बंद है जलापूर्ति : वार्ड संख्या 25 के निवासी अली हसन ने बताया कि उनके इलाके में पिछले करीब दो वर्षों से नल-जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति बंद है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. मजबूरी में लोगों को हैंडपंप और निजी बोरिंग के पानी का सहारा लेना पड़ रहा है.

नगर परिषद ने जल्द बहाली का दिया भरोसा : नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रराज प्रकाश ने कहा कि उन्हें जलापूर्ति बाधित होने की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और तकनीकी खराबियों को जल्द दूर कर बंद पड़ी जलापूर्ति बहाल की जाएगी, ताकि लोगों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े.

अररिया के कई वार्डों में नल से नहीं आता पानी (ETV Bharat)

नगर परिषद पर खड़े हुए सवाल : करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि शहर के हजारों परिवार आज भी पीने के पानी के लिए हैंडपंप और निजी बोरिंग पर निर्भर हैं, तो क्या 'हर घर नल का जल' योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है? अररिया में उठ रहे ये सवाल अब केवल जलापूर्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि योजना की निगरानी, रखरखाव और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

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