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चुनाव से पहले विकास का मास्टरस्ट्रोक, सड़क-पानी पर 788 करोड़ खर्च की तैयारी

जयपुर में 406 करोड़ से बदलेगा पेयजल नेटवर्क. 192 गांवों को मिलेंगी 286 किमी नई-सुदृढ़ सड़कें.

CM Bhajanlal
सीएम भजनलाल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 1:07 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की आहट के साथ सरकार ने विकास परियोजनाओं को लेकर अपनी रफ्तार तेज कर दी है. शहरों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने से लेकर गांवों में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने तक बड़े स्तर पर कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार की ओर से जयपुर में अमृत-2 योजना के तहत 406 करोड़ रुपए के पेयजल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 5 हजार से अधिक आबादी वाले 192 गांवों के लिए अटल प्रगति पथ के तहत 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.

दोनों को मिलाकर करीब 788 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है. ऐसे में इन योजनाओं के टेंडर निकाय पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटाने के बाद ही होंगे. फिलहाल, कागजी कार्रवाई चल रही है.

जयपुर में पानी की पाइपलाइन का होगा कायाकल्प : जलदाय विभाग के आलाधिकारियों का कहना है कि जयपुर में अमृत-2 योजना के तहत प्रस्तावित 406 करोड़ रुपए के कार्य शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए अहम हैं. परियोजनाओं में करीब 450 एमएम की राइजिंग पाइपलाइन, लगभग 3500 लीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय, टंकियां और करीब 19 लाख मीटर लंबी डीआई एवं पीएचईडी पाइपलाइन शामिल हैं.

पढ़ें : पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के लिए 381 करोड़ स्वीकृत

इन कार्यों का मकसद शहर के पुराने और दबाव झेल रहे पेयजल वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है. नई पाइपलाइन और जलाशयों के जरिए पानी की सप्लाई को अधिक व्यवस्थित करने तथा पर्याप्त प्रेशर से उपभोक्ताओं तक पानी पहुंचाने की तैयारी है.

17 साल पुराने नेटवर्क की जगह लेगा नया सिस्टम : विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जयपुर में पेयजल वितरण का मौजूदा तंत्र करीब 17 साल पुराना बताया जा रहा है. बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग के बीच पुराने नेटवर्क पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में नई पाइपलाइन बिछाने और वितरण व्यवस्था को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है. बीसलपुर सिस्टम से जुड़ी नई पाइपलाइन भी इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.

सांगानेर में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे : पेयजल परियोजनाओं का फायदा जयपुर के कई प्रमुख इलाकों को मिलने वाला है. प्रस्तावित कार्यों में शास्त्री नगर, हवामहल, किशनपोल और सिविल लाइंस के लिए 38 करोड़ रुपए, किशनपोल, आदर्श नगर और हवामहल के लिए 35 करोड़ रुपए तथा ब्रह्मपुरी, हवामहल और आदर्श नगर के लिए 10 करोड़ रुपए के कार्य शामिल हैं.

वहीं, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए, मालवीय नगर में 40 करोड़ रुपए, सिविल लाइंस और झोटवाड़ा में 90 करोड़ रुपए, मालवीय नगर और बगरू में 45 करोड़ रुपए तथा सांगानेर में सबसे अधिक 100 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं.

चल रही है कागजी कार्रवाई : वहीं, इस मामले को लेकर जलदाय विभाग जयपुर के चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि फिलहाल अभी कागजी कार्रवाई चल रही है और पेयजल योजनाओ को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करेंगे. हालांकि, निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते अभी काम शुरू नहीं हो पाएगा. जब आचार संहिता हटेगी तभी धरातल पर काम शुरू होगा.

पढ़ें : जयपुर को मिली 16 पीएम ई-बसों की सौगात, CM बोले, 'रोडवेज अब घाटे का नहीं, फायदे का विभाग'

अल्पसंख्यक इलाकों के साथ भेदभाव का आरोप : राज्य सरकार की ओर से जहां जयपुर की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी तेज होने लगी है. कांग्रेस ने अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कम राशि स्वीकृत की गई है.

आदर्श नगर किशनपोल, हवा महल जैसे इलाकों में कम राशि स्वीकृत की गई है, पानी के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए. पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए. रफीक खान ने कहा कि क्या सांगानेर में रहने वाले लोगों को ही प्यास लगती है और जो दूसरे इलाकों में रहते हैं उन्हें कम प्यास लगती है. इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए.

गांवों में 286 किमी सड़क का नेटवर्क होगा मजबूत : इधर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ा दांव खेला है. 5 हजार से अधिक आबादी वाले 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के लिए 381.91 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. इन गांवों में करीब 286 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. नई और मजबूत सड़कें गांवों को मुख्य मार्गों से बेहतर तरीके से जोड़ेंगी. इससे ग्रामीण आबादी के लिए आवागमन आसान होने के साथ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने, स्कूल-कॉलेज जाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

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