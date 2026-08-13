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चुनाव से पहले विकास का मास्टरस्ट्रोक, सड़क-पानी पर 788 करोड़ खर्च की तैयारी

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की आहट के साथ सरकार ने विकास परियोजनाओं को लेकर अपनी रफ्तार तेज कर दी है. शहरों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने से लेकर गांवों में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने तक बड़े स्तर पर कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार की ओर से जयपुर में अमृत-2 योजना के तहत 406 करोड़ रुपए के पेयजल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 5 हजार से अधिक आबादी वाले 192 गांवों के लिए अटल प्रगति पथ के तहत 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.

दोनों को मिलाकर करीब 788 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है. ऐसे में इन योजनाओं के टेंडर निकाय पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटाने के बाद ही होंगे. फिलहाल, कागजी कार्रवाई चल रही है.

जयपुर में पानी की पाइपलाइन का होगा कायाकल्प : जलदाय विभाग के आलाधिकारियों का कहना है कि जयपुर में अमृत-2 योजना के तहत प्रस्तावित 406 करोड़ रुपए के कार्य शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए अहम हैं. परियोजनाओं में करीब 450 एमएम की राइजिंग पाइपलाइन, लगभग 3500 लीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय, टंकियां और करीब 19 लाख मीटर लंबी डीआई एवं पीएचईडी पाइपलाइन शामिल हैं.

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इन कार्यों का मकसद शहर के पुराने और दबाव झेल रहे पेयजल वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है. नई पाइपलाइन और जलाशयों के जरिए पानी की सप्लाई को अधिक व्यवस्थित करने तथा पर्याप्त प्रेशर से उपभोक्ताओं तक पानी पहुंचाने की तैयारी है.

17 साल पुराने नेटवर्क की जगह लेगा नया सिस्टम : विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जयपुर में पेयजल वितरण का मौजूदा तंत्र करीब 17 साल पुराना बताया जा रहा है. बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग के बीच पुराने नेटवर्क पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में नई पाइपलाइन बिछाने और वितरण व्यवस्था को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है. बीसलपुर सिस्टम से जुड़ी नई पाइपलाइन भी इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.

सांगानेर में सर्वाधिक 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे : पेयजल परियोजनाओं का फायदा जयपुर के कई प्रमुख इलाकों को मिलने वाला है. प्रस्तावित कार्यों में शास्त्री नगर, हवामहल, किशनपोल और सिविल लाइंस के लिए 38 करोड़ रुपए, किशनपोल, आदर्श नगर और हवामहल के लिए 35 करोड़ रुपए तथा ब्रह्मपुरी, हवामहल और आदर्श नगर के लिए 10 करोड़ रुपए के कार्य शामिल हैं.