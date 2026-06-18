ETV Bharat / state

12वीं पास युवकों ने कर ली करोड़ों की ठगी, दुबई तक जुड़े तार, गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट

हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपों में तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.

Crores of rupees swindled via fake investment portals in Gurugram three accused arrested
12वीं पास युवकों ने कर ली करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 18, 2026 at 5:29 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक बड़े निवेश धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शातिर आरोपी फर्जी इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का काम करते थे. गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज 15 शिकायतों में करीब 3.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है.

तीनों आरोपी 12वीं पास : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी पवन कुमार, रेवाड़ी निवासी दिनेश कुमार और दिल्ली के विवेक विहार निवासी जनक के रूप में हुई है. तीनों आरोपी 12वीं पास हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी निवेश वेबसाइटों पर पैसे लगाने के लिए कहते थे. वेबसाइट पर निवेशकों को काल्पनिक और बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न दिखाया जाता था, जिससे उनका विश्वास बढ़ जाता था. लेकिन जब पीड़ित अपनी रकम निकालने की कोशिश करते थे तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था और वे ठगी का शिकार हो जाते थे.

12वीं पास युवकों ने कर ली करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)

दुबई तक जुड़े तार : दिलशाद गार्डन स्थित फ्लैट पर की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 36 मोबाइल फोन, 53 एटीएम कार्ड, 25 बैंक पासबुक, पांच चेकबुक और दो आईपी कैमरे बरामद किए हैं. पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था. वही जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह के तार कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़े हैं. मुख्य आरोपी पवन कुमार नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दो महीने के लिए दुबई भी गया था. पुलिस उसके दुबई कनेक्शन और संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

ठिकाने बदलते थे आरोपी : एसीपी साइबर क्राइम गौरव फोगाट की माने तो आरोपी इतने शातिर थे कि पुलिस से बचने के लिए वे हर दो से तीन महीने में अपना ठिकाना बदल लेते थे. वर्तमान अपार्टमेंट में भी वे पिछले दो महीने से ही रह रहे थे. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में बड़े ऑनलाइन गेमिंग गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : नूंह में साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से करता था धोखाधड़ी, छापेमारी कर पुलिस ने पकड़ा

ये भी पढ़ें : पंचकूला में फर्जी DSP बनकर 35 लाख की धोखाधड़ी, दो सगे भाई गिरफ्तार, CCTV टेंडर के आड़ में फ्रॉड

Last Updated : June 18, 2026 at 5:43 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM FAKE INVESTMENT SCAM
GURUGRAM POLICE
गुरुग्राम में धोखाधड़ी
निवेश के नाम पर धोखाधड़ी
GURUGRAM FAKE INVESTMENT SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.