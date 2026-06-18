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12वीं पास युवकों ने कर ली करोड़ों की ठगी, दुबई तक जुड़े तार, गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक बड़े निवेश धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शातिर आरोपी फर्जी इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का काम करते थे. गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज 15 शिकायतों में करीब 3.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है.

तीनों आरोपी 12वीं पास : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी पवन कुमार, रेवाड़ी निवासी दिनेश कुमार और दिल्ली के विवेक विहार निवासी जनक के रूप में हुई है. तीनों आरोपी 12वीं पास हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी निवेश वेबसाइटों पर पैसे लगाने के लिए कहते थे. वेबसाइट पर निवेशकों को काल्पनिक और बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न दिखाया जाता था, जिससे उनका विश्वास बढ़ जाता था. लेकिन जब पीड़ित अपनी रकम निकालने की कोशिश करते थे तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था और वे ठगी का शिकार हो जाते थे.

12वीं पास युवकों ने कर ली करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)

दुबई तक जुड़े तार : दिलशाद गार्डन स्थित फ्लैट पर की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 36 मोबाइल फोन, 53 एटीएम कार्ड, 25 बैंक पासबुक, पांच चेकबुक और दो आईपी कैमरे बरामद किए हैं. पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था. वही जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह के तार कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़े हैं. मुख्य आरोपी पवन कुमार नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दो महीने के लिए दुबई भी गया था. पुलिस उसके दुबई कनेक्शन और संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.