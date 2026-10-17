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धान खरीदी में करोड़ों रुपये का हिसाब नहीं मिला, 52 केंद्रों में मिली कमी, 8 समितियों के खिलाफ FIR

धान खरीदी में करोड़ों रुपये का हिसाब नहीं मिला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : कबीरधाम जिले में धान खरीदी सीजन 2025-26 के आंकड़ों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उपार्जन केंद्रों से लेकर संग्रहण केंद्रों तक धान के स्टॉक मिलान में करोड़ों रुपये की कमी सामने आई है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, उपार्जन केंद्रों में करीब 11 करोड़ 93 लाख रुपए और संग्रहण केंद्रों में लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपये मूल्य के धान का अंतर सामने आया है. दोनों को मिलाकर यह राशि 17 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक है.आठ समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कमी की पूरी भरपाई नहीं हुई है. अब विभाग संबंधित समितियों के कमीशन से राशि की कटौती कर भरपाई की बात कह रहा है.

8 समितियों के खिलाफ FIR

कबीरधाम जिले के 108 उपार्जन केंद्रों में सीजन के दौरान कुल 6 लाख 37 हजार 235 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई. लेकिन उठाव और स्टॉक मिलान के बाद केवल 6 लाख 33 हजार 392 मीट्रिक टन धान का हिसाब मिल पाया. इस तरह करीब 3 हजार 848 मीट्रिक टन धान की कमी सामने आई. जिले के 52 उपार्जन केंद्रों में कमी दर्ज की गई, जबकि 56 केंद्रों में कमी शून्य रही. मामले में आठ समितियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.