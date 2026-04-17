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रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुलाने के नाम पर ठगे एक करोड़, कंपनी समेत चार पर मुकदमा

देहरादून: रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुलाने और ट्रेडिंग का झांसा देकर आरोपियों ने दून निवासी एक व्यक्ति के साथ एक करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर राजपुर थाने में कंपनी समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, देहरादून के मसूरी रोड पर स्थित पार्क वेल सोसाइटी निवासी अभिषेक पारिख ने राजपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मुलाकात प्रीतम सिंह नाम के एक युवक के जरिए एमएस एडीआर ट्रेडर्स के संचालक अंकित सिंह रावत से हुई थी.

ट्रेडिंग का दिया झांसा: अंकित ने खुद को नामी ट्रेडर बताया और विश्वास जीतने के लिए निवेश और मुनाफे के फर्जी दस्तावेज दिखाए. अंकित सिंह रावत ने झांसा दिया कि यदि वो 90 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो उन्हें प्रतिदिन एक लाख 80 हजार रुपए का लाभ होगा.

पीड़ित ने अंकित रावत की बातों में आकर 90 लाख रुपए दे दिए. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को 7 लाख 80 हजार रुपए का मुनाफा दिया, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मुनाफा नहीं मिला तो पीड़ित ने कंपनी में शिकायत की. आरोपियों ने कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजकर रकम सुरक्षित होने और लगातार बढ़ने का झूठा आश्वासन दिया.