रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुलाने के नाम पर ठगे एक करोड़, कंपनी समेत चार पर मुकदमा
रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए दिलजीत दोसांझ को बुलाने और ट्रेडिंग का झांसा देकर एक करोड़ से ज्यादा की ठगी, कंपनी समेत चार के खिलाफ मुकदमा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 17, 2026 at 7:58 PM IST
देहरादून: रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ को बुलाने और ट्रेडिंग का झांसा देकर आरोपियों ने दून निवासी एक व्यक्ति के साथ एक करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर राजपुर थाने में कंपनी समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, देहरादून के मसूरी रोड पर स्थित पार्क वेल सोसाइटी निवासी अभिषेक पारिख ने राजपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मुलाकात प्रीतम सिंह नाम के एक युवक के जरिए एमएस एडीआर ट्रेडर्स के संचालक अंकित सिंह रावत से हुई थी.
ट्रेडिंग का दिया झांसा: अंकित ने खुद को नामी ट्रेडर बताया और विश्वास जीतने के लिए निवेश और मुनाफे के फर्जी दस्तावेज दिखाए. अंकित सिंह रावत ने झांसा दिया कि यदि वो 90 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो उन्हें प्रतिदिन एक लाख 80 हजार रुपए का लाभ होगा.
पीड़ित ने अंकित रावत की बातों में आकर 90 लाख रुपए दे दिए. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को 7 लाख 80 हजार रुपए का मुनाफा दिया, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मुनाफा नहीं मिला तो पीड़ित ने कंपनी में शिकायत की. आरोपियों ने कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजकर रकम सुरक्षित होने और लगातार बढ़ने का झूठा आश्वासन दिया.
गायक दिलजीत दोसांझ को बुलाने की कही बात: उसके बाद मार्च 2026 में पीड़ित ने रेस्टोरेंट खोला और प्रमोशन के दौरान अंकित रावत ने दावा किया कि वो गायक दिलजीत दोसांझ को बुला सकता है. इसके एवज में 24 लाख रुपए की मांग की गई. उसके बाद पीड़ित ने दिलजीत दोसांझ के नाम से आरोपियों को रकम दे दी.
आरोपियों ने फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के नाम पर पीड़ित से डेढ़ लाख रुपए और ऐंठ लिए. पीड़ित के काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद भी गायक नहीं आए तो ठगी का एहसास हुआ. पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों को कुल एक करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए दे चुका है, जिसमें से केवल 7 लाख 80 हजार रुपए ही वापस किए गए हैं.
"पीड़ित अभिषेक पारिख की शिकायत के आधार पर कंपनी एमएस एडीआर ट्रेडर्स, अंकित रावत, एक महिला और आदित्य रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस की ओर से मामले की बारीकी से जांच की जा रही है."- प्रदीप रावत, राजपुर थाना प्रभारी
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