ETV Bharat / state

सॉफ्टवेयर डील के नाम पर करोड़ों की ठगी, चार समेत कंपनी के खिलाफ केस दर्ज

देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र के आईटी पार्क सहस्रधारा रोड स्थित एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने केरल और कर्नाटक के चार व्यक्तियों समेत एक निजी कंपनी के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपये की ठगी, मानहानि और गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग की शिकायत दी है. इस संबंध में राजपुर थाने में चार व्यक्तियों समेत एक निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें आईटी पार्क सहस्रधारा रोड स्थित कंपनी इनफोमो डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राघवेंद्र अग्रवाल ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें बताया गया है कि साल 2020 में उनकी होल्डिंग कंपनी इनफोमो ग्लोबल लिमिटेड (सिंगापुर) के साथ आरोपियों ने नंटियम सॉफ्टवेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था. इसके लिए दो समझौते किए गए. जिनमें 35 लाख रुपये नकद और 2.5 करोड़ कीमत के 17.5 लाख शेयर आरोपियों को दिए गए.

भुगतान और शेयर ट्रांसफर के बाद भी आरोपियों ने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड उपलब्ध नहीं कराया. सॉफ्टवेयर अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर सका. जिससे पूरी निवेश राशि बेकार हो गई. पीड़ित ने आरोप लगाया कि कि बाद में आरोपियों ने अवैध रूप से बड़ी धनराशि की मांग की. मांग पूरी न होने पर कंपनी और उसके अधिकारियों को बदनाम करने के लिए ईमेल अभियान चलाया. साथ ही निदेशकों के पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे संवेदनशील दस्तावेज भी साझा किए गए. पीड़ित ने जुलाई 2025 में दो कानूनी नोटिस भी भेजे, लेकिन आरोपियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

थाना राजपुर प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया पीड़ित द्वारा की गई तहरीर के आधार पर समदीप वार्घशी, दिलीप रामचंद्रा अदिगा,संजू पुलियंकलाठ, हृषिकेश मेनन और एमएन शेट्टी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.