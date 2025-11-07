ETV Bharat / state

पलामू और गढ़वा में रोजगार और अनाज के नाम पर करोड़ों की ठगी, एफआईआर का आदेश

पलामू और गढ़वा में रोजगार और अनाज के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है. पुलिस जांच में जुटी है.

CRORES OF RUPEES DEFRAUDED
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
Published : November 7, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
पलामूः सैकड़ों ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी का मामला निकल कर सामने आया है. पलामू एवं गढ़वा में यह ठगी हुई है. ग्रामीणों से रोजगार और अनाज के नाम पर एक कथित नेटवर्क कंपनी ने ठगी की है. पीड़ितों की शिकायत के बाद पूरे मामले में पलामू के चैनपुर थाना को एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है.

दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के इलाके में रोजगार देने एवं इससे जुड़े लोगों को अनाज एवं राशन देने के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी. कंपनी से जुड़ने वाले सदस्यों को 350 देना था, 350 रुपये के एवज में सदस्य को दो से 10 किलो चावल दिया जाएगा.

कंपनी ने गांव-गांव में पीडीएस डीलर की तरह एक अपना नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया और डीलर बनाया है. डीलर को 5000 हजार रुपये महीना जबकि डीलरों के एजीएम को 16000 रुपए वेतन देने का वादा किया गया था. नेटवर्क कंपनी के द्वारा एक-एक गांव से लाखों रुपए की वसूली की गई है.

कंपनी द्वारा ठगी के मामले में पीड़ितों ने पलामू डीसी समीरा एस को आवेदन दिया था. पलामू डीसी ने पूरे मामले में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन को पत्र भेजा. पलामू एसपी ने पूरे मामले में चैनपुर थाना प्रभारी को जांच कर एफआईआर करने का निर्देश दिया है. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच शुरू की गई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है.

दरअसल जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है वह पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं बिहार के गया एवं औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय है. इस समूह से हजारों लोग जुड़े हुए हैं. जिस पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है उसने बताया है कि उसने लोगों से करीब 6 लाख 30 हजार रुपए वसूल कर कंपनी को दिया है.

करोड़ों की ठगी
पलामू और गढ़वा में ठगी
FRAUD IN PALAMU AND GARHWA
PALAMU POLICE
