खेत के बीच बना दिया 1.81 करोड़ का 25 फीट ऊंचा पुल, पहली बारिश में ही भरभरा कर गिरा!
गढ़वा के रमकंडा प्रखंड में करोड़ रुपये की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया.
Published : August 4, 2026 at 2:20 PM IST
गढ़वा: बिहार में खेत के बीच बने पुल को लेकर उठे विवाद जैसी तस्वीर अब झारखंड के गढ़वा जिले से भी सामने आई है. जिले के रमकंडा प्रखंड अंतर्गत पतसर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1.81 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही उसके एप्रोच पथ का गार्डवाल ध्वस्त हो गया. अब यह पुल ग्रामीणों के लिए सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बन गया है.
25 फीट ऊंचा पुल धान की क्यारी में बनाया गया
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के उदयपुर चेटे रोड में पतसर गांव के पास ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों ने पहले तो धान की क्यारी में करीब 25 फीट ऊंचा पुल निर्माण करा दिया. उसके बाद पहुंच पथ के लिए गार्डवाल बनाया, लेकिन उद्घाटन भी नहीं हुआ और पहली बारिश में ही गार्डवाल धराशायी हो गया.
बिना जरूरत के पुल बनाया गया: ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने कभी भी यहां पुल की मांग नहीं की थी और न ही इसके लिए कोई आवेदन दिया गया था. यदि पुल बनाना ही था तो छोटा पुलिया या छलका बनता तो सहूलियत होती लेकिन इतना बड़ा पुल हम क्या करेंगे. इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाना मुश्किल है. यह सिर्फ कमीशन के लिए खेल खेला गया है. इससे यहां के ग्रामीणों को कोइ फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है. पुल निर्माण में कई तरह की अनिमियता भी बरती गई है.
सरपंच और प्रशासन की प्रतिक्रिया
वहीं, इस मामले में गांव के सरपंच ने कहा कि पतसर गांव में पुल की कोई जरूरत नहीं थी. लोग बस अपना कमीशन के लिए यह खेल खेल रहे थे. जिसकी पोल पहली बारिश में ही खुल गई. इस मामले पर गढ़वा उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कहा कि हमें मीडिया के माध्यम से इस मामले की जानकारी का पता चला है. मैं कार्यपालक अभियंता से बात करूंगा और पुल को मरम्मत करने पर चर्चा करेंगे.
शुरुआत से ही विरोध और अनियमितता की शिकायत
गौरतलब है कि इस पुल और गार्डवाल के निर्माण की शुरुआत से ही गांव के लोग अक्सर विरोध करते रहे हैं. तकनीकी खामियों को लेकर ग्रामीणों ने कई बार निर्माण कार्य भी बंद कराया. शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी इसे नजरंदाज करते रहे. अब गार्डवाल गिरते ही इस योजना में बरती गई अनियमितता और गड़बड़ी की पोल खुल गया.
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