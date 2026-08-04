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खेत के बीच बना दिया 1.81 करोड़ का 25 फीट ऊंचा पुल, पहली बारिश में ही भरभरा कर गिरा!

गढ़वा: बिहार में खेत के बीच बने पुल को लेकर उठे विवाद जैसी तस्वीर अब झारखंड के गढ़वा जिले से भी सामने आई है. जिले के रमकंडा प्रखंड अंतर्गत पतसर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1.81 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही उसके एप्रोच पथ का गार्डवाल ध्वस्त हो गया. अब यह पुल ग्रामीणों के लिए सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बन गया है.

25 फीट ऊंचा पुल धान की क्यारी में बनाया गया

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के उदयपुर चेटे रोड में पतसर गांव के पास ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों ने पहले तो धान की क्यारी में करीब 25 फीट ऊंचा पुल निर्माण करा दिया. उसके बाद पहुंच पथ के लिए गार्डवाल बनाया, लेकिन उद्घाटन भी नहीं हुआ और पहली बारिश में ही गार्डवाल धराशायी हो गया.

स्थानीय और सरपंच का बयान (ETV BHARAT)

बिना जरूरत के पुल बनाया गया: ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने कभी भी यहां पुल की मांग नहीं की थी और न ही इसके लिए कोई आवेदन दिया गया था. यदि पुल बनाना ही था तो छोटा पुलिया या छलका बनता तो सहूलियत होती लेकिन इतना बड़ा पुल हम क्या करेंगे. इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाना मुश्किल है. यह सिर्फ कमीशन के लिए खेल खेला गया है. इससे यहां के ग्रामीणों को कोइ फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है. पुल निर्माण में कई तरह की अनिमियता भी बरती गई है.