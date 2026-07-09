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दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1000 करोड़ की धोखाधड़ी, दुबई से सरेंडर करने दुर्ग कोर्ट पहुंचा आरोपी गिरफ्तार

कहा जा रहा है कि निवेश के नाम पर प्रदेश का ये सबसे बड़ा घोटाला है.

FRAUD IN NAME OF SHARE TRADING
सरेंडर करने दुर्ग कोर्ट पहुंचा आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग: शेयर ट्रेडिंग और गोल्ड ETF (गोल्ड ईटीएफ का मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है. एक प्रकार से ये म्यूचुअल फंड होता है जो सोने की कीमतों को ट्रैक करता है. अमूमन इसमें पर 1 यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होती है) में निवेश के नाम पर प्रदेश के सबसे बड़े निवेश घोटालों में से एक का खुलासा हुआ है.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1000 करोड़ की धोखाधड़ी

आरोप है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 1000 से 1500 लोगों से करीब 1000 करोड़ की ठगी आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी के जरिए की गई है. इस मामले के मुख्य आरोपी योगेश साहू को बुधवार को दुर्ग कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया. वह दुबई से लौटने के बाद कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद निवेशकों ने उसे पहचान लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सुपेला थाना पुलिस के हवाले कर दिया.

सरेंडर करने दुर्ग कोर्ट पहुंचा आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि उसने खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया और निवेश के नाम पर सैकड़ों लोगों से पैसे ले लिए. लोगों का कहना है कि आरोपी ने उनको कम वक्त से ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दिया जिसमें वो फंस गए: सुखनंदन राठौर, एएसपी, दुर्ग शहर

1000 crore scam
1000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

गोल्ड ETF में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मुख्य आरोपी योगेश साहू ने शेयर ट्रेडिंग और गोल्ड ETF में निवेश पर 5 से 20 प्रतिशत तक आकर्षक मुनाफे का लालच देता था. शुरुआती दिनों में 10 प्रतिशत तक रिटर्न देकर लोगों का भरोसा जीता और बाद में करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया.

1000 crore scam
1000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड (ETV Bharat)

सुपेला पुलिस कर रही जांच

सुपेला पुलिस ने इस मामले में योगेश साहू, मेघा साहू, गोविंद साहू, राजेंद्र साहू, पद्मा साहू, लोमश साहू, ज्ञानप्रकाश साहू सहित अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल एफआईआर में 3 करोड़ से अधिक की ठगी दर्ज है, लेकिन जांच के दौरान यह रकम और बढ़ सकती है. अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि पहले भी योगेश साहू के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर मामले दर्ज हो चुके हैं और जैसे-जैसे नए पीड़ित सामने आएंगे, उनके आवेदन के आधार पर आगे भी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे.


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