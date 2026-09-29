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कुचामन मंडी में बारिश : खुले में रखा धान, बाजरा, मूंग भीगा, किसानों को सताया उचित भाव नहीं मिलने का डर

मंडी परिसर में ढेरों धान-बाजरा-मूंग भीगा. ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले की कुचामन कृषि उपज मंडी में मंगलवार को अचानक हुई बारिश ने मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बारिश के कारण मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे रखा किसानों का धान भीग गया. धान के साथ ही बाजरा, मूंग और ग्वार सहित अन्य कृषि उपज भी बारिश की चपेट में आ गई. बारिश के बाद अब किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता भीगे हुए अनाज को सुखाने और उसे खराब होने से बचाने की है. धान में नमी बढ़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही किसानों को उचित भाव नहीं मिलने का डर सता रहा है. किसानों ने मंडी प्रशासन पर समय पर तिरपाल और शेड की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है.

शेडों पर व्यापारियों का कब्जा, खुले में भीग रही किसानों की फसल: किसान मांगीलाल चौधरी ने बताया कि अचानक आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश के कारण मंडी में खुले में रखा किसानों का कट्टों में भरा और खुला अनाज भीग गया. किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर व्यापारियों का कब्जा है, जबकि किसानों की फसल खुले में पड़ी रहती है. मंडी में बने शेड और बरामदे उनकी उपज को बारिश और मौसम की मार से बचाने के लिए होने चाहिए, लेकिन इन स्थानों पर व्यापारियों और दुकानदारों का माल रखा रहता है. ऐसे में किसान अपनी फसल खुले में रखने को मजबूर होते हैं. पढ़ें: नागौर में ओलावृष्टि: अलाई गांव में खेतों में बिछी सफेद चादर, फसलें बर्बाद अधिकारियों को कई बार अवगत कराया: किसान मनोहर लाल ने कहा- इस समस्या को लेकर मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होती तो बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.