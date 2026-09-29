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कुचामन मंडी में बारिश : खुले में रखा धान, बाजरा, मूंग भीगा, किसानों को सताया उचित भाव नहीं मिलने का डर

किसान मांगीलाल चौधरी ने बताया-किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर व्यापारियों का कब्जा है.

Rain soaks paddy, millet and moong stocks
मंडी परिसर में ढेरों धान-बाजरा-मूंग भीगा. (ETV Bharat Didwana-Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
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डीडवाना-कुचामन: जिले की कुचामन कृषि उपज मंडी में मंगलवार को अचानक हुई बारिश ने मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बारिश के कारण मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे रखा किसानों का धान भीग गया. धान के साथ ही बाजरा, मूंग और ग्वार सहित अन्य कृषि उपज भी बारिश की चपेट में आ गई. बारिश के बाद अब किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता भीगे हुए अनाज को सुखाने और उसे खराब होने से बचाने की है. धान में नमी बढ़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही किसानों को उचित भाव नहीं मिलने का डर सता रहा है. किसानों ने मंडी प्रशासन पर समय पर तिरपाल और शेड की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है.

शेडों पर व्यापारियों का कब्जा, खुले में भीग रही किसानों की फसल: किसान मांगीलाल चौधरी ने बताया कि अचानक आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश के कारण मंडी में खुले में रखा किसानों का कट्टों में भरा और खुला अनाज भीग गया. किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर व्यापारियों का कब्जा है, जबकि किसानों की फसल खुले में पड़ी रहती है. मंडी में बने शेड और बरामदे उनकी उपज को बारिश और मौसम की मार से बचाने के लिए होने चाहिए, लेकिन इन स्थानों पर व्यापारियों और दुकानदारों का माल रखा रहता है. ऐसे में किसान अपनी फसल खुले में रखने को मजबूर होते हैं.

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अधिकारियों को कई बार अवगत कराया: किसान मनोहर लाल ने कहा- इस समस्या को लेकर मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होती तो बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था.

Thousands of grain sacks soaked in Kuchaman mandi
मंडी में हजारों कट्टों में भरा और खुला अनाज भीगा (ETV Bharat Didwana-Kuchaman)

टीन शेड और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए: किसानों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि किसानों की उपज को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त टीन शेड और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही शेड और बरामदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किसानों की कृषि उपज के लिए सुनिश्चित किया जाए. मंडी में आने वाली फसल को समय पर खरीदने और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में बेमौसम बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति में किसानों को अपनी मेहनत की फसल का नुकसान नहीं उठाना पड़े.

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शेड खाली कराने के लिए व्यापारियों को नोटिस: वहीं कृषि मंडी अधिकारी घनश्याम विश्नोई ने कहा कि अचानक हुई बारिश से किसानों का माल बाहर पड़ा था, जिसके कारण उन्हें नुकसान हुआ है. टीन शेड के नीचे और बरामदों में व्यापारियों और दुकानदारों के रखे सामान को लेकर आज सभी को नोटिस दिया गया है. इन्हें खाली करा दिया जाएगा और आने वाले समय में किसानों को इसका फायदा मिलेगा.

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