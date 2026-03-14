ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से दियारा क्षेत्र में रबी फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग

आंधी से रबी फसल बर्बाद ( ईटीवी भारत )