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सोनभद्र में बारिश और तेज हवा से फसल गिरी, किसानों ने नुकसान की जताई आशंका

सोनभद्र में बारिश और तेज हवा से फसल गिरी ( Photo credit: ETV Bharat )

सोनभद्र : जिले में गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर मध्यम से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर धान की फसल खेतों में ही गिर गई है. इससे किसानों को नुकसान की आशंका सता रही है.

किसान हीरा यादव ने बताया कि इस चक्रवात से उन्हें नुकसान ही नुकसान है. धान की फसल पककर खेत में तैयार खड़ी है, लेकिन आंधी-तूफान और तेज हवाओं के चलते धान की फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे उसके दाने काले पड़ जाएंगे और उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाएगा.

सोनभद्र में बारिश और तेज हवा से फसल गिरी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि सरसों की बुवाई के लिए तैयारी कर ली थी लेकिन, आंधी-तूफान की वजह से बुवाई नहीं हुई और जिन्होंने बुवाई कर दी है उनके बीज भी खेत में पानी लगने से खराब हो जाएंगे, जिससे उन्हें नुकसान होगा. किसान प्रीतम सिंह पटेल ने बताया कि धान की फसल जो तैयार खड़ी है, पानी में उसके दाने काले पड़ जाएंगे. इसके अलावा सब्जियों का भी नुकसान है. खेत की सब्जियां खराब हो सकती हैं और सब्जी का उत्पादन कम होने से मंडी में सब्जी की आवक कम होगी और लोगों को महंगी सब्जी खरीदनी पड़ सकती है. तेज हवा से खेत में फसल गिरी (Photo credit: ETV Bharat) कृषि विभाग ने भी बारिश को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, अत्यधिक बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए किसान अपने खेतों में जलभराव न होने दें और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें.

उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, उन्हें कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है, ताकि बारिश से उपज को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. उन्होंने कहा है कि सरसों, चना और मटर की बुवाई कर रहे किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.