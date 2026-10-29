सोनभद्र में बारिश और तेज हवा से फसल गिरी, किसानों ने नुकसान की जताई आशंका
कृषि विभाग ने बारिश को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:54 PM IST
सोनभद्र : जिले में गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर मध्यम से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है. खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर धान की फसल खेतों में ही गिर गई है. इससे किसानों को नुकसान की आशंका सता रही है.
किसान हीरा यादव ने बताया कि इस चक्रवात से उन्हें नुकसान ही नुकसान है. धान की फसल पककर खेत में तैयार खड़ी है, लेकिन आंधी-तूफान और तेज हवाओं के चलते धान की फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे उसके दाने काले पड़ जाएंगे और उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाएगा.
उन्होंने बताया कि सरसों की बुवाई के लिए तैयारी कर ली थी लेकिन, आंधी-तूफान की वजह से बुवाई नहीं हुई और जिन्होंने बुवाई कर दी है उनके बीज भी खेत में पानी लगने से खराब हो जाएंगे, जिससे उन्हें नुकसान होगा.
किसान प्रीतम सिंह पटेल ने बताया कि धान की फसल जो तैयार खड़ी है, पानी में उसके दाने काले पड़ जाएंगे. इसके अलावा सब्जियों का भी नुकसान है. खेत की सब्जियां खराब हो सकती हैं और सब्जी का उत्पादन कम होने से मंडी में सब्जी की आवक कम होगी और लोगों को महंगी सब्जी खरीदनी पड़ सकती है.
कृषि विभाग ने भी बारिश को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, अत्यधिक बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए किसान अपने खेतों में जलभराव न होने दें और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें.
उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली है, उन्हें कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है, ताकि बारिश से उपज को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. उन्होंने कहा है कि सरसों, चना और मटर की बुवाई कर रहे किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
उन्होंने बताया कि खेतों में पानी भरने या मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी होने पर बीज खराब होने का खतरा रहता है. ऐसे में किसानों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है.
उन्होंने बताया कि बारिश और खराब मौसम के कारण यदि किसानों की फसल को नुकसान होता है, तो वे फसल बीमा क्लेम के लिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 जारी किया गया है. प्रभावित किसान इस नंबर पर संपर्क कर फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं और बीमा संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
चक्रवाती तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. संभावित खराब मौसम के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. मौसम संबंधी चेतावनियों और जरूरी सावधानियों की जानकारी देकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.
जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि जनसामान्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और यथासंभव सुरक्षित स्थानों पर रहें.
तेज हवाओं, आंधी और बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों तथा कमजोर भवनों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही मौसम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों तथा दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
जिला प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान किसी भी आपात स्थिति में लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है. आपदा संबंधी सहायता के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.
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