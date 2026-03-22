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जैसलमेर में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह, किसानों ने की मुआवजे की मांग

जैसलमेर: जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. जहां एक ओर मौसम में ठंडक आई, वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. खेतों में कटी हुई फसलें भीगकर खराब हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है. किसानों ने फसल खराबे को लेकर मुआवजे की मांग की है.

खेतों से खलिहानों तक तबाही: पोकरण, रामगढ़ सहित कई ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश का असर देखने को मिला. रामगढ़ क्षेत्र में डेढ़ घंटे तक हुई झमाझम बारिश से खेतों में जलभराव हो गया. गेहूं, चना, सरसों और ईसबगोल जैसी फसलें, जो कटकर खलिहानों में रखी थीं, पूरी तरह भीग गईं. कई जगह पानी के बहाव में फसल के ढेर बह गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. पोलजी की डेहरी क्षेत्र के लगभग सभी खेतों में भारी नुकसान हुआ है. यहां खेतों में पानी भर जाने से कटी हुई फसलें सड़ने लगी हैं.

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किसानों की पी​ड़ा: स्थानीय किसान भीखचन्द व्यास और इमरान खान ने बताया कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी और हमें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. हमने कर्ज लेकर खेती की थी. अब फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है. खलिहान में रखी फसल भीगकर खराब हो गई, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है. किसानों का कहना है कि लागत तक निकालना मुश्किल हो गया है. कई किसान कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं. उनके सामने परिवार के पालन-पोषण और अगली फसल की तैयारी का संकट खड़ा हो गया है.