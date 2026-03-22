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जैसलमेर में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह, किसानों ने की मुआवजे की मांग

बेमौसम बारिश के चलते किसानों की कटी हुई फसलें भीग गईं या पानी के बहाव में बह गई. इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ.

Crops Damaged by Rain
बारिश से खराब हुई फसल (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 4:11 PM IST

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जैसलमेर: जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. जहां एक ओर मौसम में ठंडक आई, वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. खेतों में कटी हुई फसलें भीगकर खराब हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है. किसानों ने फसल खराबे को लेकर मुआवजे की मांग की है.

खेतों से खलिहानों तक तबाही: पोकरण, रामगढ़ सहित कई ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश का असर देखने को मिला. रामगढ़ क्षेत्र में डेढ़ घंटे तक हुई झमाझम बारिश से खेतों में जलभराव हो गया. गेहूं, चना, सरसों और ईसबगोल जैसी फसलें, जो कटकर खलिहानों में रखी थीं, पूरी तरह भीग गईं. कई जगह पानी के बहाव में फसल के ढेर बह गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. पोलजी की डेहरी क्षेत्र के लगभग सभी खेतों में भारी नुकसान हुआ है. यहां खेतों में पानी भर जाने से कटी हुई फसलें सड़ने लगी हैं.

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किसानों की पी​ड़ा: स्थानीय किसान भीखचन्द व्यास और इमरान खान ने बताया कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी और हमें अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. हमने कर्ज लेकर खेती की थी. अब फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है. खलिहान में रखी फसल भीगकर खराब हो गई, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है. किसानों का कहना है कि लागत तक निकालना मुश्किल हो गया है. कई किसान कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं. उनके सामने परिवार के पालन-पोषण और अगली फसल की तैयारी का संकट खड़ा हो गया है.

पढ़ें: किसानों पर दोहरी मार: बेमौसम बरसात ने डुबोई कटी फसलें और अटकाई रबी की बुवाई

मुआवजे की मांग: पिछले 24 घंटों में 13.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है. आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है. किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक जिले में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. इस दौरान ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं आगामी एक सप्ताह तक सूर्य देवता के तेवर नरम रहने से अधिकतम तापमान में विशेष बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो मार्च के अंत तक इस बार गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंच पाएगी.

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कृषि मौसम वैज्ञानिक की किसानों को नसीहत: कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि जिन किसानों ने फसल काटकर खुले में रखी है, उनके लिए हल्की बूंदाबांदी भी नुकसान का सबब बन सकती है. वे अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि अचानक होने वाली तेज बारिश से बचाव किया जा सके. उन्होंने बताया कि आगामी 4-5 दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक फसलों की कटाई नहीं की है, वे किसान समय रहते फसलों की कटाई कर फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख दें.

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